ФСБ затримала головного кадровика Міноборони РФ, — росЗМІ (фото)
Кримінальна справа може бути пов'язана з попереднім місцем роботи Кузнєцова, де він займався захистом державної таємниці, стверджують російські медіа.
Співробітники департаменту військової контррозвідки Федеральної служби безпеки Росії затримали начальника Головного управління кадрів Міністерства оборони РФ генерала-лейтенанта Юрія Кузнєцова. Про це повідомив російський ТАСС.
"Начальника Головного управління кадрів МО РФ генерал-лейтенанта Кузнєцова затримано, повідомили в правоохоронних органах", — написав ТАСС.
Водночас у російських телеграм-каналах пишуть про те, що відбуваються "чистки" в Міноборони після відставки Сергія Шойгу, які почалися з арешту заступника міністра оборони Тимура Іванова наприкінці квітня.
"Наскільки нам відомо, під увагу слідства потрапила діяльність Кузнєцова якраз-таки на посаді голови служби захисту держтаємниці, а не його кадрові справи. <…> Можливо, йдеться про недбалість і недостатню роботу із забезпечення захищеності інформації (все ж "витоки", зокрема й документів особливої важливості, — це, на жаль, реальність)", — написав один з російських ТГ-каналів.
Юрій Кузнєцов справді до 2023 року обіймав посаду начальника 8-го Управління Генерального штабу ЗС РФ (Служба захисту державної таємниці).
Крім того, один з російських телеграм каналів стверджує, що людину з ПІБ, які збігаються з Кузнєцовим, нещодавно зареєстрували в базі 235-го військового гарнізонного суду і доставили для обрання запобіжного заходу.
Нагадаємо, 12 травня президент Росії Володимир Путін звільнив Сергія Шойгу з посади міністра оборони та призначив нового: ним став колишній перший заступник голови уряду Андрій Білоусов.
23 квітня у Російській Федерації затримали заступника міністра оборони Тимура Іванова за підозрою в отриманні хабаря.