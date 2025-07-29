Депутат у Хмельницькій області "забув" задекларувати літак

Депутат Кам'янець-Подільської міської ради Хмельницької області в деклараціях за 2021 і 2022 роки не вказав активи на суму понад 5,6 млн і 3,5 млн грн.

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Серед його незадекларованого майна — надлегкий літак, повідомляє Національна поліція України.

Не відстають від нього колеги зі Славути та Шепетівки. Наприклад, депутат Славутської міськради не відобразив у декларації за 2023 рік нежитлові приміщення та отримання підприємством родича двох мільйонів гривень фінансової допомоги. Загальна вартість активів — майже сім мільйонів гривень.

А ось депутат із мерії Шепетівки не став світити в деклараціях за 2022 і 2023 роки наявність грошових активів на рахунках, готівки та корпоративних прав.

Йдеться про понад 9,2 млн грн, серед яких 3,8 млн грн готівки.

Усім трьом депутатам слідчі слідчого управління ГУНП у Хмельницькій області оголосили підозру за ч. 1 ст. 366-2 (Декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу України. Розслідуванням займається обласна прокуратура.

Раніше Фокус писав, що народний депутат, ексчлен забороненої політичної сили ОПЗЖ, Анатолій Бурмич хотів би мати більшу зарплату у Верховній Раді, тому що йому не вистачає на життя в Києві.

Політик пошкодував, що зарплата менша, ніж у колег за кордоном, але вища, ніж в українських вчителів. При цьому електронна декларація політика показує велику кількість майна та власний бізнес.

Інший нардеп, Роман Каптєлов (фракція "Слуга народу"), у щорічній декларації за 2024 рік зазначив місце роботи його дружини, громадянки Росії Євгенії Каптєлової, проте не задекларував частку сім'ї в московській нерухомості.