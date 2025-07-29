Депутат в Хмельницкой области "забыл" задекларировать самолет

Депутат Каменец-Подольского городского совета Хмельницкой области в декларациях за 2021 и 2022 годы не указал активы на сумму более 5,6 млн и 3,5 млн грн.

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Среди его незадекларированного имущества – сверхлегкий самолет, сообщает Национальная полиция Украины.

Не отстают от него коллеги из Славуты и Шепетовки. Например, депутат Славутского горсовета не отразил в декларации за 2023 год нежилые помещения и получение предприятием родственника двух миллионов гривен финансовой помощи. Общая стоимость активов – почти семь миллионов гривен.

А вот депутат из мэрии Шепетовки не стал светить в декларациях за 2022 и 2023 годы наличие денежных активов на счетах, наличных и корпоративных прав.

Речь идет о более чем 9,2 млн грн, среди которых 3,8 млн грн наличных.

Всем троим депутатам следователи следственного управления ГУНП в Хмельницкой области объявили подозрении по ч. 1 ст. 366-2 (Декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины. Расследованием занимается областная прокуратура.

Ранее Фокус писал, что народный депутат, экс-член запрещенной политической силы ОПЗЖ, Анатолий Бурмич хотел бы иметь большую зарплату в Верховной Раде, потому что ему не хватает на жизнь в Киеве.

Политик пожалел, что зарплата меньше, чем у коллег за рубежом, но выше, чем у украинских учителей. При этом электронная декларация политика показывает большое количество имущества и собственный бизнес.

Другой нардеп, Роман Каптелов (фракция "Слуга народа") в ежегодной декларации за 2024 год указал место работы его жены, гражданки России Евгении Каптеловой, однако не задекларировал долю семьи в московской недвижимости.