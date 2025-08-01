"Важливий крок" на шляху до Європи: Україну закликали узаконити одностатеві шлюби

Легалізація одностатевих шлюбів — важлива вимога для євроінтеграції України. У Києві зобов'язані показати "захист ліберальних цінностей", наголосив прем'єр Швеції.

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Перед вступом до Євросоюзу Україна має врегулювати одностатеві шлюби. До такого кроку закликав прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон в Instagram.

Шведський прем'єр зазначив, що 1 серпня зустрічався з українськими ЛГБТ-ветеранами в Сагер-хаусі, своїй офіційній резиденції в центрі Стокгольма.

Крістерссон зустрічався з українськими ЛГБТ-ветеранами

"Ці українці ризикують життям на фронті, допомагають захищати Україну. Але вони також є живим вираженням ліберальних цінностей, за які бореться Україна", — наголосив він.

Країна зобов'язана забезпечити повний юридичний захист усіх меншин, зокрема ЛГБТ-спільноти. Для європейців це важлива частина підходу до питання євроінтеграції України.

"Необхідне правове врегулювання одностатевих партнерств. Будучи твердим прихильником України, Швеція уважно стежитиме за реалізацією цієї угоди", — вважає чиновник.

Зазначимо, що в липні поточного року Деснянський районний суд Києва вперше визнав шлюбні стосунки між двома чоловіками. Один із подружжя, Зорян Кісь, працює першим секретарем посольства України в Ізраїлі, а інший — громадський активіст Тимур Левчук.

Це рішення створило прецедент у справі правового визнання одностатевих шлюбів в Україні. Сімейний кодекс України розглядає шлюб тільки між чоловіком і жінкою.

Нагадаємо, у Греції законодавчо дозволили одностатеві шлюби. Так, це перша православна країна, яка пішла на такий крок.

А першою пострадянською країною, де дозволили шлюби представників ЛГБТ, стала Естонія. З 1 січня 2024 року одностатевим парам можна укладати шлюби.