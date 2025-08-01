"Важный шаг" на пути в Европу: Украину призвали узаконить однополые браки

Легализация однополых браков — важное требование для евроинтеграции Украины. В Киеве обязаны показать "защиту либеральных ценностей", подчеркнул премьер Швеции.

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Перед вступлением в Евросоюз Украина должна урегулировать однополые браки. К такому шагу призвал премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в Instagram.

Шведский премьер отметил, что 1 августа встречался с украинскими ЛГБТ-ветеранами в Сагер-хаусе, своей официальной резиденцией в центре Стокгольма.

Кристерссон встречался с украинскими ЛГБТ-ветеранами

"Эти украинцы рискуют жизнью на фронте, помогают защищать Украину. Но они также являются живым выражением либеральных ценностей, за которые борется Украина", — подчеркнул он.

Страна обязана обеспечить полную юридическую защиту всех меньшинств, в том числе ЛГБТ-сообщества. Для европейцев это важная часть подхода к вопросу евроинтеграции Украины.

"Необходимо правовое урегулирование однополых партнерств. Будучи твердым сторонником Украины, Швеция будет внимательно следить за реализацией этого соглашения", — считает чиновник.

Отметим, что в июле текущего года Деснянский районный суд Киева впервые признал брачные отношения между двумя мужчинами. Один из супругов, Зорян Кись, работает первым секретарем посольства Украины в Израиле, а другой — общественный активист Тимур Левчук.

Данное решение создало прецедент в деле правового признания однополых браков в Украине. Семейный кодекс Украины рассматривает брак только между мужчиной и женщиной.

Напомним, в Греции законодательно разрешили однополые браки. Таким образом это первая православная страна, которая пошла на такой шаг.

А первой постсоветской страной, где разрешили браки представителей ЛГБТ, стала Эстония. С 1 января 2024 года однополым парам можно заключать браки.