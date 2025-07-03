В Киеве двое мужчин доказали в суде, что состоят в брачных отношениях друг с другом

В июне 2025 года Деснянский районный суд города Киева установил факт однополых брачных отношений двух мужчин, граждан Украины. Один из них находится за границей и пытается получить разрешение на воссоединение со своим партнером.

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Мужчине, который с 2024 года находится за границей в долгосрочной командировке в связи с дипломатической службой, хочет добиться от Министерства иностранных дел направления его гражданского партнера за границу как члена семьи дипломата. Однако в ведомстве ему отказали, поскольку украинское законодательство трактует брак только как союз мужчины и женщины, пишет "Судебно-юридическая газета".

Мужчины сообщили суду, что живут вместе как гражданские партнеры с 2013 года, в 2017-м провели церемонию бракосочетания, а в 2021-м — заключили брак в США и имеют американское свидетельство о браке.

Журналисты рассказывают, что во время заседания суда были опрошены свидетели, которые подтвердили, что мужчины давно живут вместе, совместно ведут быт и являются полноценной семьей. Пара также предоставила суду фото с церемонии бракосочетания, семейные фотографии, авиабилеты и тому подобное.

Суд отметил, что хотя Семейный кодекс Украины определяет брак как союз мужчины и женщины, статья 21 Конституции Украины определяет, что "все люди свободны и равны в своем достоинстве и правах". Кроме того, Конституционный Суд Украины от 3 июня 1999 года в решении по делу №5-рп/99 относил к членам семьи лиц, которые постоянно проживают вместе и ведут совместное хозяйство. Европейский суд по правам человека в свою очередь неоднократно отмечал, что непризнание государством фактических брачных отношений между людьми одного пола нарушает права на уважение частной и семейной жизни, которые гарантирует ст. 8 Европейской конвенции по правам человека.

Учитывая изложенные обстоятельства, Деснянский райсуд Киева признал требования заявителя обоснованными и установил факт наличия фактических брачных отношений между двумя мужчинами. Однако это решение еще может быть обжаловано в Киевском апелляционном суде.

Журналисты отмечают, что Министерство иностранных дел проигнорировало судебный процесс.

Возможны ли однополые браки в Украине

Народный депутат от партии "Голос" Инна Совсун в марте 2023 года подала в Верховную Раду законопроект об однополых партнерствах, которые позволят парам ЛГБТК+ решать вопросы имущества, наследования, социальной защиты и тому подобное. Впрочем этот закон пока не принят.

Президент Украины Владимир Зеленский в мае 2023 года ответил на петицию об однополых браках. Он отметил, что Украина движется в сторону европейских стандартов, однако Конституция определяет брак как союз мужчины и женщины и не может быть изменена в условиях военного или чрезвычайного положения. В то же время президент объявил о начале работы Министерства юстиции по законодательному внедрению института гражданского партнерства.

Напомним, полиция Киева сообщала о столкновениях на "КиевПрайд" 7 июня. Перед началом акции ЛГБТК+ на Михайловской площади военный ударил правоохранителя протезом по голове.