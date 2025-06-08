Стычки на "КиевПрайд": военнослужащий ударил полицейского по голове протезом (видео)

В сети распространяется информация, что правоохранители в Киеве задержали военного и повредили его протез. В полиции отметили, что на самом деле это военнослужащий ударил протезом по голове сотрудника полиции, причинив последнему телесные повреждения.

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Об этом сообщает полиция Киева.

Отмечается, что в субботу, 7 июня, полицейские обеспечивали публичный порядок во время проведения запланированной акции на Михайловской площади.

Перед началом собрания к месту проведения пыталась пройти группа радикально настроенных лиц, которые отказались пройти поверхностную проверку и устроили столкновение с работниками полиции.

Вместе с тем, отмечают в ведомстве, в социальных сетях распространяется информация о задержании военнослужащего с протезом, а также повреждения протеза работниками полиции.

Военный со сломанным механическим протезом Фото: Соцсети

Полиция информирует, что указанный военнослужащий во время потасовки ударил протезом по голове сотрудника полиции, причинив последнему телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы и убойной раны.

Следователи Шевченковского управления начали уголовное производство по ч. 2 ст. 345 Криминального кодекса Украины — насилие в отношении работника правоохранительного органа, что наказывается ограничением или лишением свободы на срок до пяти лет. Сейчас продолжается следствие.

Напомним, перед официальным началом "КиевПрайда" полиция задерживала людей, которые выражали свое несогласие с проведением акции.

Также Фокус писал, что работники Сервисного центра не допустили к экзамену по вождению мотоцикла защитника "Азовстали" Руслана "Давида" Сербова. Ветеран потерял на войне ногу и носит протез.