Сутички на "КиївПрайд": військовий вдарив поліцейського по голові протезом (відео)

У мережі шириться інформація, що правоохоронці у Києві затримали військового та пошкодили його протез. У поліції зазначили, що насправді то військовослужбовець ударив протезом по голові працівника поліції, спричинивши останньому тілесні ушкодження.

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Про це повідомляє поліція Києва.

Зазначається, що у суботу, 7 червня, поліцейські забезпечували публічний порядок під час проведення запланованої акції на Михайлівській площі.

Перед початком зібрання до місця проведення намагалась пройти група радикально налаштованих осіб, які відмовились пройти поверхневу перевірку та влаштували сутичку із працівниками поліції.

Разом із тим, наголошують у відомстві, у соціальних мережах шириться інформація щодо затримання військовослужбовця з протезом, а також пошкодження протеза працівниками поліції.

Військовий із зламаним механічним протезом Фото: Соцмережі

Поліція натомість інформує, що зазначений військовослужбовець під час штовханини ударив протезом по голові працівника поліції, спричинивши останньому тілесні ушкодження у вигляді закритої черепно-мозкової травми та забійної рани.

Слідчі Шевченківського управління розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України – насильство щодо працівника правоохоронного органу, що карається обмеженням або позбавленням волі на строк до п'яти років. Наразі триває слідство.

Нагадаємо, перед офіційним початком "КиївПрайду" поліція затримувала людей, які виражали свою незгоду з проведенням акції.

Також Фокус писав, що працівники Сервісного центру не допустили до іспиту з водіння мотоцикла захисника "Азовсталі" Руслана "Давида" Сербова. Ветеран втратив на війні ногу й носить протез.