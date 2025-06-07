У Києві відбулися сутички між поліцейськими та активістами, які хотіли зірвати акцію ЛГБТК+

У Києві перед офіційним початком ЛГБТ-фестивалю почалися затримання людей, які виражали свою незгоду з проведенням параду.

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Про це повідомляє Фокус.

Активісти, які виступали за збереження "сімейних цінностей", після сутичок з правоохоронцями, були затримані.

Раніше KyivPride збиралися провести на території ВДНГ, але поліція попередила дирекцію Експоцентру, що під час події на локацію буде здійснено напад великої кількості агресивно налаштованих людей. Також у МВС не виключали проведення теракту. Тому, якщо захід не буде скасовано, правоохоронці планували заблокувати входи на майданчик.

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Своєю чергою у КиївПрайд вважають, що Національна поліція України намагається протидіяти проведенню мирного заходу й за день до події перенесли її до Міністерства закордонних справ, на Михайлівську площу.

Зазначимо, "Київ прайд" щорічно організовує "Марш рівності" на підтримку української ЛГБТ-спільноти. Після повномасштабного вторгнення РФ до України акцію не проводили два роки. Вперше після перерви фестиваль відбувся у Києві у червні 2024 року.

Перед цим активісти KyivPride готувались до проведення благодійної вечірки, але в артцентрі Closer з’явились представники ТЦК. Співробітники військкомату намагались забрати на проходження ВЛК чоловіків, які не мали при собі потрібних документів.

Всіх охочих потрапити на захід правоохоронці просили пред'явити паспорт, а чоловіків додатково перевіряли за базою "Оберіг", де містяться дані про військовий облік військовозобов'язаних.