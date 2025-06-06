"Залякують загрозою теракту": в "КиївПрайді" заявили про тиск поліції на спільноту ЛГБТК+

Команда громадської організації "КиївПрайд" звинувачує Національну поліцію України та Міністерство внутрішніх справ у тиску на організаторів заходу, присвяченого боротьбі людей ЛГБТК+ за свої права, що має відбутися 7 червня на ВДНГ. За словами активістів, вони отримали від правоохоронців повідомлення про загрозу терористичного акту.

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Заяву організації опубліковано на її офіційному сайті.

У "КиївПрайді" повідомили, що планують провести благодійну освітню подію "КиївПрайд Парк" у павільйоні "КИТ" Національного комплексу "Експоцентр України" на території ВДНГ. Активісти заявили, що співробітники Нацполіції намагаються завадити їм провести захід.

"Зокрема, поліція залякує дирекцію "Експоцентру України" та представниць павільйону "КИТ", запевняючи, що на подію буде здійснено напад за участі 1 000 людей. Водночас в неофіційній розмові Міністерство внутрішніх справ повідомило, що їм відомо про загрозу терористичного акту, якому вони не можуть ніяк запобігти", — сказали в громадській організації.

За словами активістів, поліція планує заблокувати входи в "Експоцентр", якщо орендарі павільйону "КИТ" не скасують проведення заходу. "КиївПрайд" заявляє, що відповідально оцінює ризики, проте загроза потенційних нападів, мінувань чи терактів існує завжди та не ставала на заваді проведенню подій раніше.

Організація публічно звернулася до МВС з вимогою надати правдиву інформацію щодо потенційного терористичного акта та заходів, які правоохоронці вжили, щоб його попередити. Також "КиївПрайд" закликав поліцію "припинити тиск на громадськість, бізнеси та державні інституції, які підтримують боротьбу ЛГБТІК+ людей" за рівні права.

Офіційної інформації та коментарів від МВС щодо ймовірного теракту під час заходу організації "КиївПрайд" на момент публікації матеріалу немає.

"КиївПрайд" щороку проводить заходи на підтримку ЛГБТК+

Зазначимо, "Київ прайд" щорічно організовує "Марш рівності" на підтримку української ЛГБТ-спільноти. Після повномасштабного вторгнення РФ до України акцію не проводили два роки. Вперше після перерви фестиваль знову відбувся у Києві 16 червня 2024 року.

Нагадаємо, у квітні в Україні спалахнув скандал через намір організаторів фестивалю квір-кіно Sunny Bunny провести покази фільмів про представників спільноти ЛГБТК+ у Страсну п'ятницю і Великдень.

19 квітня на місці проведення фестивалю квір-кіно у Подільському районі столиці сталася сутичка між поліцією та мітингарями проти ЛГБТК+. Ввечері того ж дня в поліції роз'яснили ситуацію та зазначили, що затримали найактивніших протестувальників.