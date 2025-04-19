Фестиваль квір-кіно в Києві: в поліції роз'яснили ситуацію із затриманими (фото, відео)

Поліція Києва повідомила, що після сутички з мітингувальниками, які протестували проти організованого ЛГБТК+ спільнотою фестивалю квір-кіно Sunny Bunny ("Сонячний зайчик"), було затримано найбільш активних протестувальників. Наразі правоохоронці надають правову оцінку подіям.

Related video

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар столичної поліції.

Правоохоронці повідомляють, що поблизу столичного кінотеатру "Жовтень" стався "конфлікт між двома групами молодиків". Поліцейські розборонили обидві сторони, водночас найбільш активних було доставлено до Подільського управління столичної поліції.

Також правоохоронці повідомили журналістам, що офіційних затримань не було, а всіх підозрілих осіб "осіб запрошують до відділку для встановлення обставин та особи". У поліції додали, що наразі діям учасників протесту надається відповідна правова кваліфікація.

Водночас у мережі повідомляють, що кількість затриманих протестувальників складає 39 осіб. Також правоохоронці не вказали точну кількість затриманих, а також, чи є постраждалі серед поліцейських та протестувальників після сутички в центрі столиці.

Фестиваль квір-кіно в Києві: що відомо

Фестиваль квір-кіно Sunny Bunny пройде з 18 по 25 квітня в київському кінотеатрі "Жовтень". Однак ідею проведення фестивалю у Страсну п'ятницю розкритикувала низка українських політиків, зокрема Данило Гетманцев, Олексій Гончаренко.

У відповідь організатори фестивалю звинуватили політиків у гомофобії та маніпуляціях. Вони відзначили, що у світській державі в будь-які релігійні свята "проводять різноманітні події, не пов'язані з ними — у театрах, кінотеатрах та інших закладах".

Раніше нардепка Мар'яна Безугла назвала ЛГБТ "хворобою". На її думку, гомосексуальна орієнтація — це відхилення від норми і не варто її рекламувати.

Згодом стало відомо, що поліція Києва затримала студентів "Могилянки". Представники поліції Києва задля "встановлення осіб" зупинили чотирьох студентів, силоміць доправили їх до відділку, де протримали кілька годин.