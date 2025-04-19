Фестиваль квир-кино в Киеве: в полиции разъяснили ситуацию с задержанными (фото, видео)

Полиция Киева сообщила, что после столкновения с митингующими, которые протестовали против организованного ЛГБТК+ сообществом фестиваля квир-кино Sunny Bunny ("Солнечный зайчик"), были задержаны наиболее активные протестующие. Сейчас правоохранители предоставляют правовую оценку событиям.

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Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий столичной полиции.

Правоохранители сообщают, что вблизи столичного кинотеатра "Жовтень" произошел "конфликт между двумя группами молодых людей". Полицейские разняли обе стороны, при этом наиболее активные были доставлены в Подольское управление столичной полиции.

Также правоохранители сообщили журналистам, что официальных задержаний не было, а всех подозрительных "лиц приглашают в участок для установления обстоятельств и личности". В полиции добавили, что сейчас действиям протестующих предоставляется соответствующая правовая квалификация.

В то же время в сети сообщают, что количество задержанных протестующих составляет 39 человек. Также правоохранители не указали точное количество задержанных, а также, есть ли пострадавшие среди полицейских и протестующих после столкновения в центре столицы.

Фестиваль квир-кино в Киеве: что известно

Фестиваль квир-кино Sunny Bunny пройдет с 18 по 25 апреля в киевском кинотеатре "Жовтень". Однако идею проведения фестиваля в Страстную пятницу раскритиковал ряд украинских политиков, в частности Даниил Гетманцев, Алексей Гончаренко.

В ответ организаторы фестиваля обвинили политиков в гомофобии и манипуляциях. Они отметили, что в светском государстве в любые религиозные праздники "проводят различные события, не связанные с ними — в театрах, кинотеатрах и других заведениях".

Ранее нардеп Марьяна Безуглая назвала ЛГБТ "болезнью". По ее мнению, гомосексуальная ориентация — это отклонение от нормы и не стоит ее рекламировать.

Впоследствии стало известно, что полиция Киева задержала студентов "Могилянки". Представители полиции Киева для "установления лиц" остановили четырех студентов, силой доставили их в участок, где продержали несколько часов.