Фестиваль квір-кіно у Києві: спалахнула сутичка між поліцією та мітингарями проти ЛГБТК+ (відео)

У Києві 19 квітня відбулася сутичка поліції з мітингувальниками проти фестивалю квір-кіно Sunny Bunny ("Сонячний зайчик"), який представники ЛГБТК+ спільноти проводять біля кінотеатру "Жовтень" у Подільському районі.

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Про це повідомляє кореспондент "Суспільного".

За інформацією журналіста, мітинг проти ЛГБТ-фестивалю організували члени організації "Права молодь". Вони виступають за "традиційні цінності" та вийшли на Поділ протестувати проти фестивалю квір-кіно, який стартував у столиці.

Повідомляється, що між співробітниками поліції та протестувальниками спалахнула сутичка. Правоохоронці затримали демонстрантів, за їхніми словами, "для перевірки документів", передає кореспондент.

На відео можна побачити, як люди з прапорами правих організацій перекривають дорогу живим ланцюгом, а поліція затримує кількох із них і саджає до "автозаків".

В Національній поліції України на момент публікації матеріалу не давали коментарів щодо протесту біля кінотеатру "Жовтень".

Сутичка між поліцією та мітингарями через фестиваль квір-кіно: що про нього відомо

Перший в Україні фестиваль квір-кіно Sunny Bunny має проходити в кінотеатрі "Жовтень" з 18 по 25 квітня. Протягом цього часу відбудуться покази кінокартин про представників спільноти ЛГБТК+ з різних країн світу, зокрема Великої Британії, Канади, Франції, Італії, Індії та Сингапуру.

Вибір дат для проведення заходу викликав обурення у частини суспільства. Зокрема народний депутат України Олексій Гончаренко назвав проведення ЛГБТ-фестивалю у Страсну п'ятницю "провокацією проти національних традицій". Нардеп Данило Гетманцев також назвав вибір Великодніх дат для проведення фестивалю квір-кіно недоречним.

Організатори події відповіли, що дати узгоджуються заздалегідь і збіг із Великодніми святами є випадковим, а сам фестиваль закликає до розуміння і прийняття та не має на меті обурення суспільства. Також представники ЛГБТ-спільноти зазначили, що Україна є світською державою, і на релігійні свята можуть проводитися не пов'язані з вірою події.

Нагадаємо, 13 січня народна депутатка України Мар'яна Безугла назвала рух ЛГБТ "хворобою". Колишній військовослужбовець 72 бригади "Чорні Запорожці", голова об'єднання "Військові ЛГБТ+" Віктор Пилипенко у відповідь порадив познайомити парламентарку з квір-парами, які захищають Україну від російського вторгнення.