Фестиваль квир-кино в Киеве: вспыхнула стычка между полицией и митингующими против ЛГБТК+ (видео)

В Киеве 19 апреля произошла стычка полиции с митингующими против фестиваля квир-кино Sunny Bunny ("Солнечный зайчик"), который представители ЛГБТК+сообщества проводят возле кинотеатра "Жовтень" в Подольском районе.

Related video

Об этом сообщает корреспондент "Суспільного".

По информации журналиста, митинг против ЛГБТ-фестиваля организовали члены организации "Права молодежь". Они выступают за "традиционные ценности" и вышли на Подол протестовать против фестиваля квир-кино, который стартовал в столице.

Сообщается, что между сотрудниками полиции и протестующими вспыхнула стычка. Правоохранители задержали демонстрантов, по их словам, "для проверки документов", передает корреспондент.

На видео можно увидеть, как люди с флагами правых организаций перекрывают дорогу живой цепью, а полиция задерживает нескольких из них и сажает в "автозаки".

В Национальной полиции Украины на момент публикации материала не давали комментариев относительно протеста возле кинотеатра "Жовтень".

Стычка между полицией и митингующими из-за фестиваля квир-кино: что о нем известно

Первый в Украине фестиваль квир-кино Sunny Bunny должен проходить в кинотеатре "Жовтень" с 18 по 25 апреля. В течение этого времени состоятся показы кинокартин о представителях сообщества ЛГБТК+ из разных стран мира, в частности Великобритании, Канады, Франции, Италии, Индии и Сингапура.

Выбор дат для проведения мероприятия вызвал возмущение у части общества. В частности народный депутат Украины Алексей Гончаренко назвал проведение ЛГБТ-фестиваля в Страстную пятницу "провокацией против национальных традиций". Нардеп Даниил Гетманцев также назвал выбор Пасхальных дат для проведения фестиваля квир-кино неуместным.

Организаторы события ответили, что даты согласовываются заранее и совпадение с Пасхальными праздниками является случайным, а сам фестиваль призывает к пониманию и принятию и не имеет целью возмущение общества. Также представители ЛГБТ-сообщества отметили, что Украина является светским государством, и на религиозные праздники могут проводиться не связанные с верой события.

Напомним, 13 января народный депутат Украины Марьяна Безуглая назвала движение ЛГБТ "болезнью". Бывший военнослужащий 72 бригады "Черные Запорожцы", председатель объединения "Военные ЛГБТ+" Виктор Пилипенко в ответ посоветовал познакомить парламентария с квир-парами, которые защищают Украину от российского вторжения.