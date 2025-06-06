"Запугивают угрозой теракта": в "КиевПрайде" заявили о давлении полиции на сообщество ЛГБТК+

Команда общественной организации "КиевПрайд" обвиняет Национальную полицию Украины и Министерство внутренних дел в давлении на организаторов мероприятия, посвященного борьбе людей ЛГБТК+ за свои права, которое должно состояться 7 июня на ВДНХ. По словам активистов, они получили от правоохранителей сообщение об угрозе террористического акта.

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Заявление организации опубликовано на ее официальном сайте.

В "КиевПрайде" сообщили, что планируют провести благотворительное образовательное событие "КиевПрайд Парк" в павильоне "КИТ" Национального комплекса "Экспоцентр Украины" на территории ВДНХ. Активисты заявили, что сотрудники Нацполиции пытаются помешать им провести мероприятие.

"В частности, полиция запугивает дирекцию "Экспоцентра Украины" и представительниц павильона "КИТ", уверяя, что на событие будет совершено нападение с участием 1 000 человек. В то же время в неофициальном разговоре Министерство внутренних дел сообщило, что им известно об угрозе террористического акта, который они не могут никак предотвратить", — сказали в общественной организации.

По словам активистов, полиция планирует заблокировать входы в "Экспоцентр", если арендаторы павильона "КИТ" не отменят проведение мероприятия. "КиевПрайд" заявляет, что ответственно оценивает риски, однако угроза потенциальных нападений, минирований или терактов существует всегда и не препятствовала проведению событий ранее.

Организация публично обратилась в МВД с требованием предоставить правдивую информацию о потенциальном террористическом акте и мерах, которые правоохранители приняли, чтобы его предупредить. Также "КиевПрайд" призвал полицию "прекратить давление на общественность, бизнес и государственные институты, которые поддерживают борьбу ЛГБТК+ людей" за равные права.

Официальной информации и комментариев от МВД относительно вероятного теракта во время мероприятия организации "КиевПрайд" на момент публикации материала нет.

"КиевПрайд" ежегодно проводит мероприятия в поддержку ЛГБТК+

Отметим, "Киев прайд" ежегодно организовывает "Марш равенства" в поддержку украинского ЛГБТ-сообщества. После полномасштабного вторжения РФ в Украину акцию не проводили два года. Впервые после перерыва фестиваль снова состоялся в Киеве 16 июня 2024 года.

Напомним, в апреле в Украине разгорелся скандал из-за намерения организаторов фестиваля квир-кино Sunny Bunny провести показы фильмов о представителях сообщества ЛГБТК+ в Страстную пятницу и Пасху.

19 апреля на месте проведения фестиваля квир-кино в Подольском районе столицы произошла стычка между полицией и митингующими против ЛГБТК+. Вечером того же дня в полиции разъяснили ситуацию и отметили, что задержали самых активных протестующих.