В Киеве произошли столкновения между полицейскими и активистами, которые хотели сорвать акцию ЛГБТК+

В Киеве перед официальным началом ЛГБТ-фестиваля начались задержания людей, которые выражали свое несогласие с проведением парада.

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Об этом сообщает Фокус.

Активисты, выступавшие за сохранение "семейных ценностей", после столкновений с правоохранителями, были задержаны.

Ранее KyivPride собирались провести на территории ВДНХ, но полиция предупредила дирекцию Экспоцентра, что во время события на локацию будет совершено нападение большого количества агрессивно настроенных людей. Также в МВД не исключали проведения теракта. Поэтому, если мероприятие не будет отменено, правоохранители планировали заблокировать входы на площадку.

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В свою очередь в КиевПрайд считают, что Национальная полиция Украины пытается противодействовать проведению мирного мероприятия и за день до события перенесли его к зданию Министерства иностранных дел, на Михайловскую площадь.

Отметим, "Киев прайд" ежегодно организовывает "Марш равенства" в поддержку украинского ЛГБТ-сообщества. После полномасштабного вторжения РФ в Украину акцию не проводили два года. Впервые после перерыва фестиваль состоялся в Киеве в июне 2024 года.

Перед этим активисты KyivPride готовились к проведению благотворительной вечеринки, но в арт-центре Closer появились представители ТЦК. Сотрудники военкомата пытались забрать на прохождение ВВК мужчин, которые не имели при себе нужных документов.

Всех желающих попасть на мероприятие правоохранители просили предъявить паспорт, а мужчин дополнительно проверяли по базе "Оберіг", где содержатся данные о воинском учете военнообязанных.