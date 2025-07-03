У Києві двоє чоловіків довели в суді, що мають шлюбні відносини один з одним

У червні 2025 року Деснянський районний суд міста Києва встановив факт одностатевих шлюбних відносин двох чоловіків, громадян України. Один із них перебуває за кордоном і намагається отримати дозвіл на возз'єднання зі своїм партнером.

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Чоловіку, який з 2024 року перебуває за кордоном у довгостроковому відрядженні у зв'язку з дипломатичною службою, хоче домогтися від Міністерства закордонних справ направлення його цивільного партнера за кордон як члена сім'ї дипломата. Проте у відомстві йому відмовили, оскільки українське законодавство трактує шлюб лише як союз чоловіка та жінки, пише "Судово-юридична газета".

Чоловіки повідомили суду, що живуть разом як цивільні партнери з 2013 року, у 2017-му провели церемонію одруження, а у 2021-му — уклали шлюб у США та мають американське свідоцтво про шлюб.

Журналісти розповідають, що під час засідання суду були опитані свідки, які підтвердили, що чоловіки давно живуть разом, спільно ведуть побут і є повноцінною сім'єю. Пара також надала суду фото з церемонії одруження, родинні світлини, авіаквитки тощо.

Суд зауважив, що хоча Сімейний кодекс України визначає шлюб як союз чоловіка та жінки, стаття 21 Конституції України визначає, що "всі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах". Крім того, Конституційний Суд України від 3 червня 1999 року у рішенні щодо справи №5-рп/99 відносив до членів сім'ї осіб, які постійно мешкають разом і ведуть спільне господарство. Європейський суд з прав людини своєю чергою неодноразово зазначав, що невизнання державою фактичних шлюбних відносин між людьми однієї статі порушує права на повагу до приватного та сімейного життя, які гарантує ст. 8 Європейської конвенції з прав людини.

З огляду на викладені обставини, Деснянський райсуд Києва визнав вимоги заявника обґрунтованими та встановив факт наявності фактичних шлюбних відносин між двома чоловіками. Проте це рішення ще може бути оскаржене в Київському апеляційному суді.

Журналісти зазначають, що Міністерство закордонних справ проігнорувало судовий процес.

Чи можливі одностатеві шлюби в Україні

Народна депутатка від партії "Голос" Інна Совсун у березні 2023 року подала до Верховної Ради законопроєкт про одностатеві партнерства, які дозволять парам ЛГБТК+ розв'язувати питання майна, наслідування, соціального захисту тощо. Втім цей закон наразі не ухвалений.

Президент України Володимир Зеленський у травні 2023 року відповів на петицію про одностатеві шлюби. Він зазначив, що Україна рухається в бік європейських стандартів, однак Конституція визначає шлюб як союз чоловіка та жінки та не може бути змінена за умов воєнного чи надзвичайного стану. Водночас президент оголосив про початок роботи Міністерства юстиції щодо законодавчого запровадження інституту громадянського партнерства.

Нагадаємо, поліція Києва повідомляла про сутички на "КиївПрайд" 7 червня. Перед початком акції ЛГБТК+ на Михайлівській площі військовий вдарив правоохоронця протезом по голові.