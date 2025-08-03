Літо триває: синоптики обіцяють тепло, сонце і грози на заході сонця

У понеділок, 4 серпня, літо в Україні продовжить радувати теплом і сонячною погодою.

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Температура повітря вдень становитиме від +25 до +29 градусів, на півдні країни — до спекотних +30...+34. На крайньому ж заході буде відчутно прохолодніше — +20...+25 градусів. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Однак не скрізь буде сухо. Дощі з грозами найбільш можливі в західних областях, а також місцями на Сумщині, Харківщині та Полтавщині. Решта території залишиться під впливом сухої повітряної маси.

У Києві очікується хмарна і сонячна погода. Температура повітря підніметься до +28 градусів. Опади в столиці можливі лише з 6 серпня.

Діденко також нагадує: попереду всього чотири літні вікенди. Тож варто використати кожну можливість відпочинку на природі — біля води та під сонцем. Адже зовсім скоро розпочнеться осінній сезон — із навчанням, курсами, майстер-класами, заторами та першими холодами. А поки що ще серпень — і літо з нами.

Нагадаємо, за прогнозом погоди від Укргідрометцентру, наступний тиждень розпочнеться з короткочасних дощів і температурного рекорду в +37 градусів. Уже 4 серпня очікується зміна погоди в Україні.

Раніше Київ накрила сильна з лива з грозами, яка спричинила справжній транспортний колапс. Вулиці міста перетворилися на річки — у соцмережах кияни публікували відео, де машини буквально "пливуть" дорогами. Дощ ішов у першій половині дня, супроводжуючись гучним громом.