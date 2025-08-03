Лето продолжается: синоптики обещают тепло, солнце и грозы на закате

В понедельник, 4 августа, лето в Украине продолжит радовать теплом и солнечной погодой.

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Температура воздуха днем составит от +25 до +29 градусов, на юге страны – до жарких +30…+34. На крайнем же мероприятии будет ощутимо прохладнее – +20…+25 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Однако не везде будет сухо. Дожди с грозами наиболее возможны в западных областях, а также местами на Сумщине, Харьковщине и Полтавщине. Остальная часть территории останется под влиянием сухой воздушной массы.

В Киеве ожидается облачная и солнечная погода. Температура воздуха поднимется до +28 градусов. Осадки в столице возможны лишь с 6 августа.

Диденко также напоминает: впереди всего четыре летних уикенда. Поэтому следует использовать каждую возможность отдыха на природе — у воды и под солнцем. Ведь совсем скоро начнется осенний сезон — с учебой, курсами, мастер-классами, пробками и первыми холодами. А пока еще август – и лето с нами.

Напомним, по прогнозу погоды от Укргидрометцентра, следующая неделя начнется с кратковременных дождей и температурного рекорда в +37 градусов. Уже 4 августа ожидается изменение погоды в Украине.

Ранее Киев накрыл сильный ливень с грозами, который вызвал настоящий транспортный коллапс. Улицы города превратились в реки — в соцсетях киевляне публиковали видео, где машины буквально "плывут" по дорогам. Дождь шел в первой половине дня, сопровождаясь громким громом.