"Прокидаємося і виходимо": голова Солом'янської РДА в Києві поспілкувався в укритті з бездомними (відео)

Голова Солом'янської райадміністрації Сергій Мовенко перевіряв стан укриття в багатоповерхівці та побачив безхатьків, які спали на матрацах. Судячи з реакції, вони не хотіли залишати приміщення.

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Відео бесіди з гостями притулку чиновник показав на своїй сторінці в соцмережі TikTok.

На початку відео чиновник критикує загальний стан приміщень і звертає увагу на погнуті двері, що ведуть до притулку. Далі він бачить безхатченків, які сплять на матрацах і не хотіли йти.

"Доброго ранку, прокидаємося, виходимо. Повітряна тривога вже закінчилася, що ви тут робите? Не потрібно тут відпочивати і спати", — вказав він гостям.

Зі свого боку чоловік запитав його: "Ти вирішив дое***тися до нас чи як?" У відповідь чиновник сказав, що "дое***ться не так" і запитав, чи потрібна їм медична допомога.

Нагадаємо, жителі Оболонського району Києва не могли потрапити в укриття під час обстрілу російських військ у ніч на 4 липня.

Експерти раніше говорили, що в Україні немає укриттів, які витримали б пряме влучання ракетою. У панельних будинках перебувати небезпечно, адже вони "складаються" від вибуху.