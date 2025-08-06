"Просыпаемся и выходим": глава Соломенской РГА в Киеве пообщался в укрытии с бездомными (видео)

Глава Соломенской райадминистрации Сергей Мовенко проверял состояние укрытия в многоэтажке и увидел спящих на матрасах бездомных. Судя по реакции, они не хотели покидать помещение.

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Видео беседы с гостями убежища чиновник показал на своей странице в соцсети TikTok.

В начале видео чиновник критикует общее состояние помещений и обращает внимание на погнутую дверь, ведущую в убежище. Далее он видит спящих на матрасах бездомных, которые не хотели уходить.

"Доброе утро, просыпаемся, выходим. Воздушная тревога уже закончилась, что вы тут делаете? Не нужно тут отдыхать и спать", — указал он гостям.

В свою очередь мужчина спросил его: "Ты решил дое***ться к нам или как?" В ответ чиновник сказал, что "дое***тся не так" и спросил, нужна ли им медицинская помощь.

Напомним, жители Оболонского района Киева не могли попасть в укрытия во время обстрела российских войск в ночь на 4 июля.

Эксперты ранее говорили, что в Украине нет укрытий, которые выдержали бы прямое попадание ракетой. В панельных домах пребывать опасно, ведь они "складываются" от взрыва.