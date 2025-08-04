В Украине нет укрытия, которое бы защитило от прямого ракетного попадания, — эксперт (видео)

Панельные дома "складываются от удара" и во время ракетной атаки оставаться внутри — это "полагаться на Бога", говорит Татьяна Жидкова.

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В Украине не существует зданий, которые бы могли выдержать прямое ракетное попадание. Больше всего от вражеских обстрелов страдают панельные дома, которые складываются после попаданий как карточный домик. Об этом в эфире КИЕВ24 сообщила кандидат технических наук Татьяна Жидкова, комментируя укрытие в частности в гражданских сооружениях.

"В Украине на сегодня нет укрытий, которые бы защищали от прямого ракетного попадания. Это даже прописано в резервных строительных нормах. Наименее защищенными являются панельные дома", — сказала Татьяна Жидкова.

По словам собеседницы медиа, панельные дома "складываются от удара" и во время ракетной атаки оставаться внутри — это "полагаться на Бога". Эксперт считает: если речь идет о кирпичном доме, то у людей больше шансов остаться живыми.

"Есть фото, где ракета пробила стену в кирпичном доме дыру диаметром в 2 метра, кажется, но дом не разрушился", — сказала она.

Жидкова отметила, что при попадании удар на себя берет конструкция здания. Кроме того, если хранилище находится непосредственно под домом, то это более защищенное пространство.

Обстрелы РФ — детали

Напомним, что журналист Денис Попович заявил, что в случае угрозы удара баллистикой почти нет шансов добраться даже до ближайшего укрытия, потому что подлет ракеты занимает совсем немного времени, минуты 2-3.

Также Фокус писал, что 31 июля ВС РФ попали ракетой в панельный дом в Киеве - обвалился целый подъезд. Известно о 31 погибшем человеке. Среди них пятеро детей, самому младшему из которых было два года. Из 159 раненых 16 — дети.

Также сообщалось, что во время воздушной тревоги 4 июля глава ГСЧС Андрей Даник отдал команду начальнику караула немедленно приступить к тушению пожара. Но тот перевел личный состав в укрытие, спасая им жизнь.

На конференции URC в Риме показали "Цитадель" — стальные укрытия для защиты украинских школьников от обстрелов. Укрытие спроектировано с учетом особенностей образовательной среды. Это цилиндрические конструкции диаметром 2,4 м, которые монтируются в землю на глубину до 5 м на школьных дворах или рядом со зданиями.