Спасателя, который перевел коллег в укрытие во время обстрела, отстранили от должности: что произошло

Во время воздушной тревоги 04 июля глава ГСЧС Андрей Даник отдал команду начальнику караула немедленно приступить к тушению пожара. Но тот перевел личный состав в укрытие, спасая им жизнь.

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"Благодаря решению караульного — все остались живы. В то же время, за нарушение субординации, руководство отстранило его от должности", — говорится в сообщении в сообществе "Спасатели Киева".

Пост об отстранении спасателя, который спас коллег Фото: скриншот

Инцидент произошел в 18-й Государственно пожарно-спасательной части в поселке Ракитное. Когда личный состав был в укрытии во время атаки 4 июля, уже через несколько минут россияне нанесли ракетный удар по позициям, где должны были бы быть спасатели.

"Инцидент возле 18-й ГПСЧ. Неповиновение, которое спасло жизнь... Напомним: недавно трое бойцов этой части погибли во время выполнения заданий. Кто был прав — решит время. Но жизнь спасена", — сказано в сообщении. Имя отстраненного начальника караула не называют.

Реакции главы ГСЧС, генерал-майора Андрея Даника, на пост пока не было.

Напомним, трое спасателей погибли, помогая людям во время российского массированного обстрела Киева в ночь на 6 июня. Еще 9 сотрудников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям были ранены во время ликвидации последствий вражеской атаки в столице.

Напомним, по данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 4 июля враг запустил по Украине 550 воздушных целей. Основным направлением удара был Киев, защитникам неба удалось обезвредить 538 дронов и две крылатые ракеты.