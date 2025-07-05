Рятувальника, який перевів колег в укриття під час обстрілу, усунули з посади: що сталось

Під час повітряної тривоги 04 липня голова ДСНС Андрій Даник віддав команду начальнику караулу негайно приступити до гасіння пожежі. Але той перевів особовий склад в укриття, врятувавши їм життя.

Related video

"Завдяки рішенню караульного — усі залишились живі. Водночас, за порушення субординації, керівництво усунуло його з посади", - йдеться у повідомленні в спільноті "Рятувальники Києва".

Пост про відсторонення рятувальника, який врятував колег Фото: скриншот

Інцидент трапився у 18-й Державно пожежно-рятувальній частині в селищі Рокитне. Коли особовий склад був в укритті під час атаки 4 липня, вже за кілька хвилин росіяни нанесли ракетний удар по позиціях, де мали б бути рятувальники.

"Інцидент біля 18-ї ДПРЧ. Непокора, яка врятувала життя… Нагадаємо: нещодавно троє бійців цієї частини загинули під час виконання завдань. Хто був правий — вирішить час. Але життя врятовано", - сказано у повідомленні. Ім'я відстороненого начальника караулу не називають.

Реакції голови ДСНС, генерал-майора Андрія Даника, на пост поки не було.

Нагадаємо, троє рятувальників загинули, допомагаючи людям під час російського масованого обстрілу Києва в ніч на 6 червня. Ще 9 співробітників Державної служби України з надзвичайних ситуацій були поранені під час ліквідації наслідків ворожої атаки в столиці.

Нагадаємо, за даними Повітряних сил ЗСУ, в ніч на 4 липня ворог запустив по Україні 550 повітряних цілей. Основним напрямком удару був Київ, захисникам неба вдалося знешкодити 538 дронів і дві крилаті ракети.