В Україні немає укриття, яке б захистило від прямого ракетного влучання, — експертка (відео)

Панельні будинки "складаються від удару" і під час ракетної атаки залишатися всередині — це "покладатися на Бога", говорить Тетяна Жидкова.

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В Україні не існує будівель, які б могли витримати пряме ракетне влучання. Найбільше від ворожих обстрілів страждають панельні будинки, які складаються після влучань як картковий будинок. Про це в ефірі КИЇВ24 повідомила кандидатка технічних наук Тетяна Жидкова, коментуючи укриття зокрема в цивільних спорудах.

"В Україні на сьогодні немає укриттів, які б захищали від прямого ракетного влучання. Це навіть прописано в резервних будівельних нормах. Найменш захищеними є панельні будинки", — сказала Тетяна Жидкова.

Зі слів співрозмовниці медіа, панельні будинки "складаються від удару" і під час ракетної атаки залишатися всередині — це "покладатися на Бога". Експертка вважає: якщо ідеться про цегляний будинок, то у людей більше шансів залишитись живими.

"Є фото, де ракета пробила стіну в цегляному будинку діру діаметром у 2 метрі, здається, але будинок не зруйнувався", — сказала вона.

Жидкова зауважила, що під час влучання удар на себе бере конструкція будівлі. Крім того, якщо сховище знаходиться безпосередньо під будинком, то це більш захищений простір.

Обстріли РФ — деталі

Нагадаємо, що журналіст Денис Попович заявив, що у разі загрози удару балістикою майже немає шансів дістатися навіть до найближчого укриття, тому що підліт ракети займає зовсім небагато часу, хвилини 2–3.

Також Фокус писав, що 31 липня ЗС РФ влучили ракетою в панельний будинок в Києві — обвалився цілий під'їзд. Відомо про 31 загиблу людину. Серед них п'ятеро дітей, наймолодшій із яких було два роки. Зі 159 поранених 16 — діти.

Також повідомлялося, що під час повітряної тривоги 4 липня голова ДСНС Андрій Даник віддав команду начальнику караулу негайно узятися до гасіння пожежі. Але той перевів особовий склад в укриття, врятувавши їм життя.

На конференції URC у Римі показали "Цитадель" — сталеві укриття для захисту українських школярів від обстрілів. Укриття спроєктоване з урахуванням особливостей освітнього середовища. Це циліндричні конструкції діаметром 2,4 м, які монтуються в землю на глибину до 5 м на шкільних подвір’ях або поруч із будівлями.