Спека до +33 витіснить прохолоду: Діденко розповіла, якою буде погода 10 серпня (метеокарта)

Сонячна погода очікується перед початком робочого тижня майже в усіх регіонах. Спека нагряне в західні області, де до цього було переважно прохолодно.

В Україні очікується комфортна літня погода в неділю, 10 серпня. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Перед робочим тижнем переважатиме сонячна та помірно спекотна погода. Температура повітря вдень буде в межах +25...+29 градусів. У південних областях буде дещо спекотніше — від +30 до +33 градусів.

Короткочасні дощі очікуються на заході

У західних регіонах, де традиційно було прохолодніше, тепер очікується спека +28...+32 градуси. Короткочасні дощі очікуються в деяких регіонах на заході, на Житомирщині та місцями на Вінниччині. На решті території буде сухо.

У Києві 10 серпня буде сонячно, до +28 градусів. Однак наступного дня, у понеділок, Діденко прогнозує в столиці похолодання. Але довго воно не триватиме: протягом тижня тепло повернеться.

Погода в Україні на тижні буде мінливою

"Літніх субот і неділь залишилося небагато. Поїдьте кудись недалеко, погуляйте і наберіться сонця, яке вже майже не палить", — радить синоптик.

Український "Гідрометцентр" прогнозує в Київській області 10 серпня мінливу хмарність і вдень без опадів. Повітря прогріється до +29 градусів, вітер північно-західний до 10 м/с.

