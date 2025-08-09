Жара до +33 вытеснит прохладу: Диденко рассказала, какой будет погода 10 августа (метеокарта)

Солнечная погода ожидается перед началом рабочей недели почти во всех регионах. Жара нагрянет в западные области, где до этого было в основном прохладно.

В Украине ожидается комфортная летняя погода в воскресенье, 10 августа. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Перед рабочей неделей будет преобладать солнечная и умеренно жаркая погода. Температура воздуха днем будет в пределах +25…+29 градусов. В южных областях будет несколько жарче — от +30 до +33 градусов.

Кратковременные дожди ожидаются на западе

В западных регионах, где традиционно было прохладнее, теперь ожидается жара +28…+32 градуса. Кратковременные дожди ожидаются в некоторых регионах на западе, в Житомирской и местами в Винницкой областях. На остальной территории будет сухо.

В Киеве 10 августа будет солнечно, до +28 градусов. Однако на следующий день, в понедельник, Диденко прогнозирует в столице похолодание. Но долго оно не продлится: в течение недели тепло вернется.

Погода в Украине на неделе будет переменчивой

"Летних суббот и воскресений осталось немного. Поезжайте куда-то недалеко, погуляйте и наберитесь солнца, которое уже почти не жжет", — советует синоптик.

Украинский "Гидрометцентр" прогнозирует в Киевской области 10 августа переменную облачность и днем без осадков. Воздух прогреется до +29 градусов, ветер северо-западный до 10 м/с.

Напомним, погода в Украине на неделе будет переменчивой: синоптики прогнозируют дожди и солнце. Жары до 35 градусов не ожидается.

Фокус ранее писал о непогоде в Киеве — во время дождя 6 августа были затоплены дороги и супермаркеты, а также повалены деревья.