На Волині в парку розібрали бруківку, щоб зробити з неї мангал (фото)

У місті Володимир Волинської області невідомі відпочивальники обладнали в парку мангал для шашликів із підручних матеріалів.

Для мангала вони використовували бруківку, виколупавши її з однієї з пішохідних доріжок у парку "Княжий", повідомляє Telegram-канал "Твій Володими".

Як видно на опублікованих фото, після імпровізованого пікніка вандали залишили не тільки понівечену й обгорілу плитку, а й сміття: пластикові стаканчики та порожні пляшки.

Після "пікніка" бруківка так і залишилася валятися Фото: Telegram

У коментарях місцеві жителі обурюються такому вчинку і ставлять традиційні запитання: куди дивиться поліція, і де камери відеоспостереження.

Раніше ми писали, що на Тернопільщині влада та місцеві активісти вирішили покращити багатовікову Печеру пустельника, що є пам'яткою, і встановили в ній металопластикові вікна, а також поставили поруч дерев'яний хрест і гіпсову скульптуру Божої Матері, пофарбовану під бронзу.

Така ініціатива обурила громадських активістів, які тепер вимагають повернути все, як було і не псувати історичну пам'ятку.

Фокус також розповідав, що на Майдані Незалежності, на центральній площі Сум, невідомі вандали вирізали літери Z на банерах Алеї Слави.

Алея Слави — це кубічні тумби, до яких прикріплений банер з фотографіями бійців Сил оборони, які загинули на російсько-українській війні. На порталі MistoSumi уточнили, що розміри тумб — 2 на 2 м. На кожній стороні — по шість фото загиблих героїв, на яких вказані імена, звання, дати народження і смерті, підрозділ.