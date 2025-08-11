На Волыни в парке разобрали брусчатку, чтобы сделать из нее мангал (фото)

В городе Владимир Волынской области неизвестные отдыхающие оборудовали в парке мангал для шашлыков из подручных материалов.

Для мангала они использовали брусчатку, выковыряв ее с одной из пешеходных дорожек в парке "Княжий", сообщает Telegram-канал "Твой Владимир".

Как видно на опубликованных фото, после импровизированного пикника вандалы оставили не только изувеченную и обгоревшую плитку, но и мусор: пластиковые стаканчики и пустые бутылки.

После "пикника" брусчатка так и осталась валяться Фото: Telegram

В комментариях местные жители возмущаются такому поступку и задают традиционные вопросы: куда смотрит полиция, и где камеры видеонаблюдения.

Ранее мы писали, что в Тернопольской области власти и местные активисты решили улучшить многовековую Пещеру отшельника, которая является достопримечательностью, и установили в ней металлопластиковые окна, а также поставили рядом деревянный крест и гипсовую скульптуру Божьей Матери, покрашенную под бронзу.

Подобная инициатива возмутила общественников, которые теперь требуют вернуть все, как было и не портить историческую памятку.

Фокус также рассказывал, что на Майдане Независимости, на центральной площади Сум, неизвестные вандалы вырезали буквы Z на баннерах Аллеи Славы.

Аллея Славы — это кубические тумбы, к которым прикреплен баннер с фотографиями бойцов Сил обороны, погибших на российско-украинской войне. На портале MistoSumi уточнили, что размеры тумб — 2 на 2 м. На каждой стороне — по шесть фото погибших героев, на которых указаны имена, звания, даты рождения и смерти, подразделение.