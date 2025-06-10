Вандалы вырезали Z на Аллее Славы в Сумах: что говорят в ОВА и в полиции (фото)

На Майдане Независимости, на центральной площади Сум, неизвестные вандалы вырезали буквы Z на баннерах Аллеи Славы. Не место событий прибыла полиция, которая планирует отыскать злоумышленников. Глава ОВА Олег Григоров отреагировал на инцидент в Сумах, заверив, что баннер восстановят.

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Об инциденте в Сумах рассказало в Telegram медиа "Суспільне" и глава Сумской ОГА.

Информация о событиях на центральной городской площади появилось в сети в 13:35 10 июня. Медиа сообщило, что получило комментарий начальника отдела коммуникации полиции Сумской области Владимир Крупецких. Крупецких пояснил, что правоохранители открыли уголовное производство относительно событий на Аллее Славы. Чиновник заявил, что полиция зарегистрировала факт преступления, ищет причастное лицо. При этом он не озвучил подозрений относительно личности вандалов и не уточнил, когда произошел инцидент и когда его заметили.

На портале "Суспільного" опубликовали фото с кадрами работы правоохранителей. Видим, что один баннер на тумбах действительно поврежден, а возле него стоят двое сотрудников полиции и служебная собака.

Инцидент в Сумах — в центре города повредили баннер на Аллее Славы Фото: Суспільне

Аллея Славы — это кубические тумбы, к которым прикреплен баннер с фотографиями бойцов Сил обороны, погибших на российско-украинской войне. На портале MistoSumi уточнили, что размеры тумб — 2 на 2 м. На каждой стороне — по шесть фото погибших героев, на которых указаны имена, звания, даты рождения и смерти, подразделение.

Инцидент в Сумах — детали

Олег Григоров добавил некоторые детали относительно вандализма на Аллее Славы. Чиновник подтвердил инцидент в Сумах и уточнил, что злоумышленники повредили только один баннер. По его словам, он дал два распоряжения органам власти. Первое распоряжение — правоохранители должны как можно быстрее отыскать вандалов и установить, когда произошло преступление. Второе — поврежденный баннер немедленно восстановят.

"На полотне появился символ "Z" — знак российской агрессии, что является прямым надругательством над памятью о наших героях, которые боролись за свободу Украины", — заявил Григоров.

Инцидент в Сумах — Григоров о ванталихме на Аллее Славы Фото: Скриншот

На момент публикации новости ГУ Национальной полиции в Сумской области не информировало об обнаружении злоумышленников, причастных к инциденту.

Отметим, 9 июня народный депутат Марьяна Безуглая откликнулась на быстрое продвижение ВС РФ в Сумской области. По ее мнению, местные власти таким образом якобы скрывают злоупотребления и отсутствие фортификационных сооружений.

Тем временем 7 июня аналитики DeepState сообщили об оккупации еще двух населенных пунктов под Сумами и о приближении россиян к 20-километровой зоне вокруг областного центра. По оценкам аналитиков, ВС РФ уже могут атаковать город FPV-дронами на оптоволокне.

Напоминаем, 8 июня "Суспільне" рассказало об эвакуации людей из Юнаковки, села в 10 км от Сум, и о пяти мужчинах, которые отказываются оттуда выезжать.