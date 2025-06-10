Вандали вирізали Z на Алеї Слави в Сумах: що кажуть в ОВА та в поліції (фото)

На Майдані Незалежності, на центральній площі Сум, невідомі вандали вирізали літери Z на банерах Алеї Слави. Не місце подій прибула поліція, яка планує відшукати зловмисників. Глава ОВА Олег Григоров відреагував на інцидент в Сумах, запевнивши, що банер відновлять.

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Про інцидент в Сумах розповіло у Telegram медіа "Суспільне" та глава Сумської ОВА.

Інформація про події на центральній міській площі з'явилось у мережі о 13:35 10 червня. Медіа повідомило, що отримало коментар начальника відділу комунікації поліції Сумської області Володимир Крупецьких. Крупецьких пояснив, що правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо подій на Алеї Слави. Посадовець заявив, що поліція зареєструвала факт злочину, шукає причетну особу. При цьому він не озвучив підозр щодо особи вандалів і не уточнив, коли стався інцидент і коли його помітили.

На порталі "Суспільного" опублікували фото з кадрами роботи правоохоронців. Бачимо, що один банер на тумбах дійсно пошкоджений, а біля нього стоять двоє працівників поліції та службовий собака.

Інцидент в Сумах - у центрі міста пошкодили банер на Алеї Слави Фото: Суспільне

Алея Слави — це кубічні тумби, до яких прикріплений банер з фотографіями бійців Сил оборони, які загинули на російсько-українській війні. На порталі MistoSumi уточнили, що розміри тумб — 2 на 2 м. На кожній стороні — по шість фото загиблих героїв, на яких вказано імена, звання, дати народження та смерті, підрозділ.

Інцидент в Сумах — деталі

Олег Григоров додав деякі деталі щодо вандалізму на Алеї Слави. Посадовець підтвердив інцидент в Сумах і уточнив, що зловмисники пошкодили лише один банер. З його слів, він дав два розпорядження органам влади. Перше розпорядження — правоохоронці повинні якнайшвидше відшукати вандалів і встановити, коли стався злочин. Друге — пошкоджений банер негайно відновлять.

"На полотні з’явився символ "Z" – знак російської агресії, що є прямою наругою над пам’яттю про наших героїв, які боролися за свободу України", — заявив Григоров.

Інцидент в Сумах - Григоров про ванталіхм на Алеї Слави Фото: Скриншот

На момент публікації новини ГУ Національної поліції в Сумській області не інформувало про виявлення зловмисників, причетних до інциденту.

Зазначимо, 9 червня народна депутатка Мар'яна Безугла відгукнулась на швидке просування ЗС РФ в Сумській області. На її думку, місцева влада таким чином начебто приховує зловживання та відсутність фортифікаційних споруд.

Тим часом 7 червня аналітики DeepState повідомили про окупацію ще двох населених пунктів під Сумами й про наближення росіян до 20-кілометрової зони навколо обласного центра. За оцінками аналітиків, ЗС РФ вже можуть атакувати місто FPV-дронами на оптоволокні.

Нагадуємо, 8 червня "Суспільне" розповіло про евакуацію людей з Юнаківки, села за 10 км від Сум, й про п'ятьох чоловіків, які відмовляються звідти виїздити.