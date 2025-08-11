"Спілкувався" з водіями: ведмідь перекрив дорогу в Карпатах і підходив до машин (відео)

Ведмідь перегородив шлях кільком автомобілям: спершу він вийшов із лісу і пройшовся дорогою, а потім ліг на проїжджу частину.

Тварина вибігла з лісу і ходила просто перед машинами. Про це повідомило місцеве видання "Рівне.Головне".

Судячи з представлених відеокадрів, ведмідь перегородив шлях автомобілю на румунських номерах. Водій акуратно об'їхав його, після чого ведмідь ліг на проїжджу частину.

Один із водіїв, що проїжджали повз, кинув йому річ, схожу на невеликий м'яч.

На іншому відео ведмідь впритул підійшов до водійських дверей автомобіля, що зупинився поруч, поставив лапу на дзеркало і зазирнув у салон через скло.

Деякі користувачі припускають, що інцидент із твариною стався інцидент у румунських Карпатах. Однак у підписі до відео сказано, що ведмедя зустріли поруч із популярним курортом "Буковель", в Івано-Франківській області.

