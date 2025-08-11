"Общался" с водителями: медведь перекрыл дорогу в Карпатах и подходил к машинам (видео)

Медведь преградил путь нескольким автомобилям: сперва он вышел из лесу и прошелся по дороге, а затем лег на проезжую часть.

Related video

Животное выбежало из леса и ходило прямо перед машинами. Об этом сообщило местное издание "Рівне.Головне".

Судя по представленным видеокадрам, медведь преградил путь автомобилю на румынских номерах. Водитель аккуратно объехал его, после чего медведь лег на проезжую часть.

Один из проезжающих мимо водителей кинул ему вещь, схожую на небольшой мяч.

На другом видео медведь вплотную подошел к водительской двери остановившегося рядом автомобиля, поставил лапу на зеркало и заглянул в салон через стекло.

Некоторые пользователи предполагают, что инцидент с животным произошел инцидент в румынских Карпатах. Однако в подписи к видео сказано, что медведя встретили рядом с популярным курортом "Буковель", в Ивано-Франковской области.

Напомним, в канадском городе Ванкувер в жилой дом зашел черный медведь, но маленький померанский шпиц по кличке Скаут выгнал хищника на улицу.

В одном из городов США бурый медведь неожиданно проник во двор и напал на пса владельца. Хозяинy удалось защитить собаку — он вытолкал медведя с веранды.