Померанский шпиц выгнал из дома медведя, который полакомился его завтраком (видео)

Жительница канадского Ванкувера оставила дверь открытой в жару, не ожидая, что в ее дом зайдет черный медведь. Однако еще большей неожиданностью стало дерзкое контрнаступление ее маленького песика, который буквально выгнал дикое животное на улицу.

Как сообщает Daily Mail, инцидент произошел днем, когда Кайла Кляйн находилась дома вместе с трехлетним померанским шпицем по кличке Скаут. Хозяйка оставила дверь приоткрытой, чтобы проветрить помещение, и этим воспользовался медведь, который часто наведывается в их район.

Момент вторжения зафиксировали камеры наблюдения. На записи видно, как молодой черный медведь заходит в гостиную, обнюхивает диван и, казалось бы, чувствует себя достаточно уверенно. Но все изменилось через несколько секунд: по коридору стремительно пролетает маленькая собака, которая с криком и лаем бросается на незваного гостя.

Медведь, несмотря на преимущество в весе и размере, немедленно испугался и бросился бежать из дома. Шпиц продолжал преследование даже на улице, прыгая по лестнице и не останавливая громкого сопровождения.

Хозяйка бросилась за своим любимцем и кричала: 'Скаут, Скаут! Иди сюда! Скаут, Скаут! Иди сюда!' — выкрикивала Кляйн, пытаясь остановить собаку.

С другого угла обзора камера зафиксировала, как медведь убегает по садовой лестнице, а шпиц яростно гонится за ним. По словам Кляйн, животное проникло в дом и даже успело посмаковать завтраком пса.

'Я просто увидела, как медведь выбежал из нашей кухни, а Скаут гнал его из дома', — сказала женщина в комментарии для *Global News*.

После этого Кляйн схватила баллончик со спреем против медведей и выбежала во двор, однако на тот момент четвероногий защитник уже выгнал хищника за пределы двора.

'Он был с другой стороны забора, а Скаут стоял здесь и продолжал на него лаять', — рассказала она.

По словам владелицы, хотя Скаут выглядит маленьким и дружелюбным, он очень вспыльчивый и ревностно охраняет свою территорию.

"Он самый лучший. Очень милый и ласковый, но у него сильный характер. Я не удивлена, что он бросился на медведя'" — отметила Кляйн.

Женщина призналась, что в будущем планирует не оставлять двери открытыми, но в то же время чувствует спокойствие, зная, что в ее доме есть такой охранник.

"У него невероятная харизма... Я была невероятно горда — он был очень храбрым", — подытожила она.

