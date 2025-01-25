Автор видео, где его чуть не сожрал белый медведь, рассказал, как это было

Оператор Гордон Бьюкенен однажды оказался на волосок от смерти на Шпицбергене. Во время съемок репортажа на него напал белый медведь.

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Видео оператора Гордона Бьюкенена, который работает на зоолога Дэвида Аттенборо с канала ВВС, стало вирусным. На нем оператора, запертого в маленькой капсуле из оргстекла, атакует громадная белая медведица, пытаясь выцарапать добычу. Теперь Гордон рассказал, каково это было, когда опасный хищник пытается тебя съесть. Об этом пишет Daily Mail.

Репортаж, где белая медведица пытается сожрать оператора ВВС

"Помню, я сказал: "Эй, медведь" — как будто это был очередной волшебный момент в дикой природе Арктики. Всего в нескольких шагах от меня на задних лапах стоял белый медведь. Ее нос был похож на кусок угля размером с кулак. Ее глаза, казалось, были сделаны из черного мрамора, и они смотрели прямо на меня. Медведица была самкой. Она была огромной. Она была голодной", — вспоминает Гордон.

По его словам, медведица сначала исследовала капсулу, обнюхав ее. А сам Гордон, не смотря на то, что он работает журналистом-оператором, снимающим дикую природу уже 30 лет, испугался так сильно, что его радиомикрофон улавливал каждый удар его сердца.

Встреча с медведицей произошла, когда он и команда ВВС снимали сериал "Семья белых медведей и я", на Шпицбергене — группе отдаленных норвежских островов глубоко за Полярным кругом.

Съемки проходили в экстремальных условиях, тем более, что их ледокол пришвартовался на острове Эдж, где нет людей, но зато полно белых медведей и тюленей, на которых медведи охотятся.

"Каждое утро нам приходилось по очереди кувалдой расчищать носовую часть судна ото льда и разбивать ледяные канаты, украшавшие корабль", — вспоминает Гордон.

Для съемок в дикой природе они соорудили капсулу из плексигласа с алюминиевыми уголками и дверцей. Капсулу прозвали "Ледяной куб" и предполагалось, что она защитит Гордона от нападения медведей. Но когда медведица пыталась разломать куб, ему уже так не казалось. Взрослые белые медведи весят около 500 кг и оператор опасался, что животное просто перевернет его хлипкое убежище и он окажется в ледяной полынье.

Кадр из репортажа Фото: Скриншот/ВВС

"Мы собрали Ice Cube с помощью множества гаек и болтов, как вы собираете разобранную мебель из Икеи. Но он был тщательно спроектирован, чтобы выдержать нападение даже самого большого и сильного белого медведя. Мы так надеялись… Больше всего я боялся, что "Ледяной куб" может упасть на бок и провалится под лед", — рассказал журналист.

Он рассчитывал снять, как медведи охотятся на тюленей, но вместо этого медведица напала на него.

Кадр из репортажа Фото: Скриншот/ВВС

"С каждым ее сильным ударом куб качался вперед и назад. Но он держался крепко. Затем медведица встала на задние лапы. Она была ростом более 2 метров, весом около 500 кг и возвышалась надо мной… Она цапала куб когтями, пытаясь вскрыть его, как банку с селедкой", — вспоминает Гордон.

Медведица поцарапала оргстекло и погнула его, что было пугающе, так как даже самый сильный член команды не смог разбить его кувалдой.

Бьюкенен просидел в осаде около часа. А потом медведица поняла, что эта добыча недоступна и отправилась на поиски другой.

Гордон Бьюкенен снимал даже когда медведица пыталась выцарапать его из убежища Фото: Скриншот/ВВС

"С того ужасного дня меня часто спрашивали, как мне удалось сохранить такое спокойствие. По правде говоря, я был в полном ужасе, но сквозь пелену страха я также осознавал, насколько необычайным опытом было запечатлеть это на пленке. Сосредоточение на работе, пока медведь изо всех сил пытался добраться до меня, оказалось стратегией выживания. Продолжая снимать и говорить о происходящем, я не позволила себе поддаться тому, что мне подсказывал мой мозг: плакать, кричать, отпереть дверь и тщетно пытаться убежать", — рассказал Гордон.

К слову, в своей книге "В укрытии: как естественный мир спас мою жизнь", он рассказал, что на него нападали тигры, черный медведь и однажды ему пришлось убегать от слонов. Но инцидент на Шпицбергене оказался самым "волнующим" приключением.

Напомним, ранее Фокус писал о белых медведях и о том, как эти хищники приспосабливаются к меняющемуся климату. Через месяц, 27 февраля, будет отмечаться Международный день белого медведя.