Автор відео, де його ледь не зжер білий ведмідь, розповів, як це було

Оператор Гордон Б'юкенен одного разу опинився на волосок від смерті на Шпіцбергені. Під час зйомок репортажу на нього напав білий ведмідь.

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Відео оператора Гордона Б'юкенена, який працює на зоолога Девіда Аттенборо з каналу ВВС, стало вірусним. На ньому оператора, замкненого в маленькій капсулі з оргскла, атакує величезна біла ведмедиця, намагаючись видряпати здобич. Тепер Гордон розповів, як це було, коли небезпечний хижак намагається тебе з'їсти. Про це пише Daily Mail.

Репортаж, де біла ведмедиця намагається зжерти оператора ВВС

"Пам'ятаю, я сказав: "Гей, ведмідь" — ніби це був черговий чарівний момент у дикій природі Арктики. Лише за кілька кроків від мене на задніх лапах стояв білий ведмідь. Його ніс був схожий на шматок вугілля розміром з кулак. Її очі, здавалося, були зроблені з чорного мармуру, і вони дивилися прямо на мене. Ведмедиця була самкою. Вона була величезною. Вона була голодною", — згадує Гордон.

За його словами, ведмедиця спочатку досліджувала капсулу, обнюхавши її. А сам Гордон, попри те, що він працює журналістом-оператором, який знімає дику природу вже 30 років, злякався так сильно, що його радіомікрофон уловлював кожен удар його серця.

Зустріч із ведмедицею сталася, коли він і команда ВВС знімали серіал "Сім'я білих ведмедів і я", на Шпіцбергені — групі віддалених норвезьких островів глибоко за Полярним колом.

Зйомки проходили в екстремальних умовах, тим паче, що їхній криголам пришвартувався на острові Едж, де немає людей, але зате повно білих ведмедів і тюленів, на яких ведмеді полюють.

"Щоранку нам доводилося по черзі кувалдою розчищати носову частину судна від льоду і розбивати крижані канати, що прикрашали корабель", — згадує Гордон.

Для зйомок у дикій природі вони спорудили капсулу з плексигласу з алюмінієвими куточками і дверцятами. Капсулу прозвали "Крижаний куб" і передбачалося, що вона захистить Гордона від нападу ведмедів. Але коли ведмедиця намагалася розламати куб, йому вже так не здавалося. Дорослі білі ведмеді важать близько 500 кг і оператор побоювався, що тварина просто переверне його кволий притулок, і він опиниться в крижаній ополонці.

Кадр із репортажу Фото: Скриншот/ВВС

"Ми зібрали Ice Cube за допомогою безлічі гайок і болтів, як ви збираєте розібрані меблі з Ікеї. Але він був ретельно спроектований, щоб витримати напад навіть найбільшого і найсильнішого білого ведмедя. Ми так сподівалися... Найбільше я боявся, що "Крижаний куб" може впасти на бік і провалиться під лід", — розповів журналіст.

Він розраховував зняти, як ведмеді полюють на тюленів, але замість цього ведмедиця напала на нього.

Кадр із репортажу Фото: Скриншот/ВВС

"З кожним її сильним ударом куб хитався вперед і назад. Але він тримався міцно. Потім ведмедиця встала на задні лапи. Вона була зростом понад 2 метри, вагою близько 500 кг і височіла наді мною... Вона дряпала куб кігтями, намагаючись розкрити його, як банку з оселедцем", — згадує Гордон.

Ведмедиця подряпала оргскло і погнула його, що було лякаюче, бо навіть найсильніший член команди не зміг розбити його кувалдою.

Б'юкенен просидів в облозі близько години. А потім ведмедиця зрозуміла, що ця здобич недоступна і вирушила на пошуки іншої.

Гордон Б'юкенен знімав навіть коли ведмедиця намагалася видряпати його зі сховища Фото: Скриншот/ВВС

"З того жахливого дня мене часто запитували, як мені вдалося зберегти такий спокій. По правді кажучи, я був у цілковитому жаху, але крізь пелену страху я також усвідомлював, наскільки надзвичайним досвідом було зафіксувати це на плівці. Зосередження на роботі, поки ведмідь щосили намагався дістатися до мене, виявилося стратегією виживання. Продовжуючи знімати і говорити про те, що відбувається, я не дозволила собі піддатися тому, що мені підказував мій мозок: плакати, кричати, відімкнути двері і марно намагатися втекти", — розповів Гордон.

До слова, у своїй книжці "В укритті: як природний світ врятував моє життя" він розповів, що на нього нападали тигри, чорний ведмідь і одного разу йому довелося тікати від слонів. Але інцидент на Шпіцбергені виявився найбільш "хвилюючою" пригодою.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про білих ведмедів і про те, як ці хижаки пристосовуються до мінливого клімату. Через місяць, 27 лютого, відзначатиметься Міжнародний день білого ведмедя.