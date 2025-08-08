Померанський шпіц вигнав з домівки ведмедя, який поласував його сніданком (відео)

Мешканка канадського Ванкувера залишила двері відчиненими в спеку, не очікуючи, що в її будинок зайде чорний ведмідь. Однак ще більшою несподіванкою став зухвалий контрнаступ її маленького песика, який буквально вигнав дику тварину на вулицю.

Як повідомляє Daily Mail, інцидент стався вдень, коли Кайла Кляйн перебувала вдома разом із трирічним померанським шпіцем на прізвисько Скаут. Господарка залишила двері прочиненими, щоб провітрити приміщення, і цим скористався ведмідь, який часто навідується до їхнього району.

Момент вторгнення зафіксували камери спостереження. На записі видно, як молодий чорний ведмідь заходить у вітальню, обнюхує диван і, здавалося б, почувається досить впевнено. Але все змінилося за кілька секунд: коридором стрімко пролітає маленький собака, що з криком і гавкітом кидається на непроханого гостя.

Ведмідь, попри перевагу у вазі та розмірі, негайно злякався і кинувся тікати з будинку. Шпіц продовжував переслідування навіть надворі, стрибаючи сходами та не зупиняючи голосного супроводу.

Господарка кинулася за своїм улюбленцем і кричала: 'Скаут, Скаут! Іди сюди! Скаут, Скаут! Іди сюди!' – вигукувала Кляйн, намагаючись зупинити собаку.

З іншого кута огляду камера зафіксувала, як ведмідь тікає садовими сходами, а шпіц люто женеться за ним. За словами Кляйн, тварина проникла до будинку і навіть встигла посмакувати сніданком пса.

'Я просто побачила, як ведмідь вибіг з нашої кухні, а Скаут гнав його з будинку', – сказала жінка в коментарі для *Global News*.

Після цього Кляйн схопила балончик зі спреєм проти ведмедів і вибігла у двір, однак на той момент чотирилапий захисник уже вигнав хижака за межі подвір’я.

'Він був з іншого боку паркану, а Скаут стояв тут і продовжував на нього гавкати', – розповіла вона.

За словами власниці, хоча Скаут виглядає маленьким і доброзичливим, він дуже запальний та ревно охороняє свою територію.

"Він найкращий. Надзвичайно милий і ласкавий, але в нього сильний характер. Я не здивована, що він кинувся на ведмедя'" – зазначила Кляйн.

Жінка зізналася, що в майбутньому планує не залишати двері відчиненими, але водночас відчуває спокій, знаючи, що в її домі є такий охоронець.

"У нього неймовірна харизма… Я була неймовірно горда – він був дуже хоробрим", – підсумувала вона.

