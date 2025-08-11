Медведь напал на собаку, и хозяин голыми руками бросился на спасение любимца (видео)

Житель США занимался делами на веранде дома, как внезапно во двор заскочил бурый медведь и напал на пса владельца. Хозяин моментально отреагировал и пошел с голыми руками на хищника, чтобы отбить четвероногого.

После небольшой стычки, мужчине удалось вытолкать медведя с веранды и перекрыть вход с помощью скамейки, как видно на кадрах видео на одном из форумов Reddit.

Ролик с действиями мужчины стал вирусным — набрал более 27 тыс. реакций на платформе. На кадрах заметно, что мужчина занимается своими делами на веранде, как внезапно через двор зашел медведь, которому перегородила дорогу собака владельца.

Когда хозяин заметил, что четвероногий оказался в беде, то мужчина не задумываясь бросился на обитателя леса с голыми руками. Схватка между зверем и человеком длилась несколько секунд, после чего владелец дома вытолкал медведя голыми руками и с помощью пластикового ведра.

Через мгновение американец додумался схватили тяжелую скамейку и перекрыть вход для незваного гостя, чтобы тот не смог снова напасть. Вслух мужчина сказал, что только что на него напал медведь, и это были вероятно родственники владельца дома.

Пока неизвестно, где и когда именно произошел этот инцидент в США. В сети высказали предположение, что событие произошло именно в Штатах, потому что мужчина на видео говорил на английском языке с соответствующим акцентом.

Реакция соцсетей

В комментариях пользователи отметили храбрость мужчины и то, как он проявил невероятную храбрость против лесного гостя. Больше всего пользователям понравились такие реплики:

"Это не медведь на него напал, а он — на зверя";

"А мужик просто отчаянный. Против медведя с голыми руками...";

"Надеюсь, он не пострадал, как и собака, за которую вступился";

"Чак Норрис бы заценил";

"Ни секунды не думал, чтобы встать на защиту собаки. Просто крутой дядя!".

