Ведмідь напав на собаку, та господар голіруч кинувся на порятунок улюбленця (відео)

Мешканець США займався справами на веранді будинку, як раптово у двір заскочив бурий ведмідь та напав на пса власника. Хазяїн моментально відреагував і пішов з голими руками на хижака, аби відбити чотирилапого.

Related video

Після невеликої сутички, чоловіку вдалося виштовхати ведмедя з веранди та перекрити вхід за допомогою лавки, як видно на кадрах відео на одному з форумів Reddit.

Ролик з діями чоловіка став вірусним — набрав понад 27 тис. реакцій на платформі. На кадрах помітно, що чоловік займається своїми справами на веранді, як раптово через двір зайшов ведмідь, якому перегородила дорога собака власника.

Коли хазяїн помітив, що чотирилапий опинився в біді, то чоловік не задумуючись кинувся на мешканця лісу з голими руками. Сутичка між звіром і людиною тривала кілька секунд, після чого власник будинку виштовхав ведмедя голіруч і за допомогою пластикового відра.

За мить американець додумався схопили важку лавку та перекрити вхід для непроханого гостя, аби той не зміг знову напасти. Вголос чоловік сказав, що тільки що на нього напав ведмідь, і це були ймовірно родичі власника дому.

Наразі невідомо, де і коли саме стався цей інцидент у США. В мережі висловили припущення, що подія сталася саме в Штатах, бо чоловік на відео говорив англійською мовою з відповідним акцентом.

Реакція соцмереж

У коментарях юзери відзначили хоробрість чоловіка та те, як він проявив неймовірну хоробрість проти лісового гостя. Найбільше користувачам сподобалися такі репліки:

"Це не ведмідь на нього напав, а він — на звіра";

"А мужик просто відчайдушний. Проти ведмедя з голими руками…";

"Сподіваюся, він не постраждав, як і собака, за яку заступився";

"Чак Норріс би зацінив";

"Ні секунди не думав, аби встати на захист собаки. Просто крутий дядько!".

Раніше Фокус розповідав, як чоловік захистив дружину від нападу ведмедя. Подружжя саме виходило зі свого будинку, коли на під’їзній дорозі ведмідь кинувся на жінку.

Згодом стало відомо, що бігль врятував монаха від нападу лісового звіра. Під час прогулянки чоловік перестрівся з ведмедем, однак йому на допомогу вискочила собака, яка в 10 разів була меншою за хижака.