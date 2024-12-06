Чоловік кинувся на білого ведмедя, щоб врятувати дружину: чим все закінчилося

Подружжя саме виходило зі свого будинку, коли на під’їзній дорозі ведмідь кинувся на жінку.

Чоловік з Канади застрибнув на білого ведмедя, щоб врятувати свою дружину, на яку накинулась тварина. Про це пише The Guardian.

Коли ведмідь накинувся на жінку, вона втратила рівновагу та впала на землю. Водночас її чоловік стрибнув на тварину та спробував її зупинити.

Сам інцидент трапився у Форт-Северні 4 грудня. Подружжя вийшло зі свого будинку, коли на під’їзній дорозі ведмідь кинувся на жінку.

Коли чоловік намагався відбитися від ведмедя, він отримав важкі травми рук і ніг. Сусід почув звуки з вулиці, підбіг та кілька разів вистрілив у білого ведмедя.

На місце події приїхали поліцейські. Вони обшукали місцевість та знайшли тіло тварини у лісосмузі.

Чоловіка госпіталізували. Він дивом вижив та відновлюється в лікарні.

Експерти попереджають, кліматичні зміни призведуть до міграції білих ведмедів. Через це збільшиться ризик раптових зустрічей.

"Переважно білі ведмеді стають більш непередбачуваними зі зміною умов навколишнього середовища", – сказав професор біології з Університету Альберти (Канада) Ендрю Дерошер.

За його словами, здорові та ситі білі ведмеді зазвичай не несуть загрози для людей. Утім, голодний ведмідь, який "застряг на суші", може завдати шкоди.

Нагадаємо, голодний дикий кабан побився з людиною через крадіжку рюкзака.

Фокус також писав про те, як в Японії ведмідь вломився в супермаркет.