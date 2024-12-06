Мужчина бросился на белого медведя, чтобы спасти жену: чем все закончилось

Супруги как раз выходили из своего дома, когда на подъездной дороге медведь бросился на женщину.

Мужчина из Канады запрыгнул на белого медведя, чтобы спасти свою жену, на которую набросилось животное. Об этом пишет The Guardian.

Когда медведь набросился на женщину, она потеряла равновесие и упала на землю. В то же время ее муж прыгнул на животное и попытался его остановить.

Сам инцидент произошел в Форт-Северне 4 декабря. Супруги вышли из своего дома, когда на подъездной дороге медведь бросился на женщину.

Когда мужчина пытался отбиться от медведя, он получил тяжелые травмы рук и ног. Сосед услышал звуки с улицы, подбежал и несколько раз выстрелил в белого медведя.

На место происшествия приехали полицейские. Они обыскали местность и нашли тело животного в лесополосе.

Мужчину госпитализировали. Он чудом выжил и восстанавливается в больнице.

Эксперты предупреждают, климатические изменения приведут к миграции белых медведей. Из-за этого увеличится риск внезапных встреч.

"Преимущественно белые медведи становятся более непредсказуемыми с изменением условий окружающей среды", — сказал профессор биологии из Университета Альберты (Канада) Эндрю Дерошер.

По его словам, здоровые и сытые белые медведи обычно не несут угрозы для людей. Впрочем, голодный медведь, который "застрял на суше", может нанести вред.

Напомним, голодный дикий кабан подрался с человеком из-за кражи рюкзака.

Фокус также писал о том, как в Японии медведь вломился в супермаркет.