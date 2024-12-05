Голодный дикий кабан подрался с мужчиной из-за кражи рюкзака: чем все закончилось
После того, как кабан украл рюкзак, пара бросилась вниз по склону холма, чтобы вернуть свои вещи.
Голодный дикий кабан подрался с мужчиной после того, как украл рюкзак его подруги. Об этом пишет NTK.
Парень с девушкой поднялись на гору Фейе в Гонконге и наслаждалась закатом солнца. Неожиданно появился кабан и украл рюкзак.
Мужчина начал отбирать сумку у дикого животного, а когда это удалось сделать, то перебросил ее на другую сторону тропы, где ее поймал другой человек.
Затем он взял небольшую палку и начал бить кабана, заставив его убежать.
Одному из очевидцев удалось снять все это на видео.
Как отмечают авторы статьи, женщина достала закуску, которая могла привлечь внимание дикого кабана.
В то же время эксперты призывают людей сохранять спокойствие при встрече с дикими кабанами и советуют никогда не брать на себя инициативу и тем более не приближаться к ним и вмешиваться в их дела.
В случае необходимости люди могут спрятаться за препятствиями и подождать, пока кабан уйдет, прежде чем двигаться дальше. Также не рекомендуется бросать в кабанов предметы, чтобы те не чувствовали себя спровоцированными и не подвергались опасности.
Напомним, кабан Эдик из Кировоградской области стал новой звездой TikTok.
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