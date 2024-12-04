"Отличный день для поездки": пес-водитель на необычном авто стал звездой интернета (видео)

Владелец собаки решил прокатить своего любимца "с ветерком". Однако он представить не мог, как его четвероногий и поездка в "машине" станет вирусной в интернете.

Один житель США решил оригинально выгулять своего любимца — будучи любителем двухколесных "железных коней", мужчина сделал прицеп в виде раритетного авто и посадил туда своего четверолапого друга. Видео с поездкой было выложено на популярном сервисе вирусных видео ViralHog в Youtube.

Кадры поездки были сняты одним из пассажиров машины, которая проезжала мимо пса-водителя и его владельца на байке. Авторы ролика в шутливой форме добавили ряд реплик, когда четвероногий возвращается к объективу камеры.

На первых кадрах заметно, как пес в своем "авто" сидит в очках и смотрит то в сторону, то на дорогу. После этого появляется реплика — "Крутая собака имеет свою тачку", а за ней — еще одна: "Отличный день для поездки".

Далее на видео заметно, что пес поворачивает готовую к автору видео и как будто сразу от него видна реплика: "Советую держать свой рот на замке", а затем появляется другая фраза — "если только не любишь мух [ловить на ходу]". Видео завершается общим планом владельца на мотоцикле и надписью: "Ему повезло с хозяином".

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