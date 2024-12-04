"Чудовий день для поїздки": пес-водій на незвичному авто став зіркою інтернету (відео)

Власник собаки вирішив прокатати свого улюбленця "з вітерцем". Однак він уявити не міг, як його чотирилапий та поїздка у "машині" стане вірусною в інтернеті.

Один мешканець США вирішив оригінально вигуляти свого улюбленця — будучи любителем двоколісних "залізних коней", чоловік зробив причіп у вигляді раритетного авто і посадив туди свого чотирилапого друга. Відео з поїздкою було викладене на популярному сервісі вірусних відео ViralHog в Youtube.

Кадри поїздки були зняті одним з пасажирів машини, яка проїжджала мимо пса-водія та його власника на байку. Автори ролика у жартівливій формі додали низку реплік, коли чотирилапий повертається до об'єктива камери.

На перших кадрах помітно, як пес у своєму "авто" сидить в окулярах і дивиться то вбік, то на дорогу. Після цього з'являється репліка — "Крутий собака має свою тачку", а за нею — ще одна: "Чудовий день для поїздки".

Далі на відео помітно, що пес повертає готову до автора відео і ніби відразу від нього видно репліку: "Раджу тримати свій рот на замку", а потім з'являється інша фраза — "якщо тільки не любиш мух [ловити на ходу]". Відео завершується загальним планом власника на мотоциклі та дописом: "Йому пощастило з хазяїном".

Раніше Фокус писав, що жінка лишила пса самого вдома та не могла повірити в те, чим він займався за час її відсутності. Курйозний ролик з TikTok зібрав майже мільйон переглядів, безліч вподобайок, коментарів, поширень та інших реакцій.

Також ми розповідали про собаку, який постійно підіймається на вершину однієї зі знаменитих пірамід у Єгипті. Як пояснив зоозахисник Ібрагім Ельбендарі, мати цього пса наважилися піднятися на вершину піраміди, щоб народити цуценят у захищеному місці. Відтоді вона та її потомство зробили піраміду своїм домом.