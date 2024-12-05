Голодний дикий кабан побився з людиною через крадіжку рюкзака: чим все закінчилось

Після того, як кабан поцупив рюкзак, пара кинулася вниз по схилу пагорба, щоб повернути свої речі.

Голодний дикий кабан побився з чоловіком після того, як вкрав рюкзак його подруги. Про це пише NTK.

Хлопець із дівчиною піднялись на гору Фейе у Гонконзі та насолоджувалася заходом сонця. Зненацька з'явився кабан і вкрав рюкзак.

Чоловік почав відбирати сумку у дикої тварини, а коли це вдалось зробити, то перекинув її на інший бік стежки, де її зловив інший чоловік.

Потім він взяв невелику палицю і почав бити кабана, змусивши його втекти.

Чоловік б'ється з кабаном Фото: Скриншот

Одному з очевидців вдалось зняти все це на відео.

Як зазначають автори статті, жінка дістала закуску, яка могла привернути увагу дикого кабана.

Водночас експерти закликають людей зберігати спокій при зустрічі з дикими кабанами та радять ніколи не брали на себе ініціативу і тим паче не наближатися до них і втручатися в їхні справи.

У разі необхідності люди можуть сховатися за перешкодами і почекати, поки кабан піде, перш ніж рухатися далі. Також не рекомендується кидати в кабанів предмети, щоб ті не відчували себе спровокованими і не наражалися на небезпеку.

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