"Не стали амбасадорами": голова УІНП сказав, що думає про українців за кордоном (відео)

Голова Українського інституту національної пам'яті Олександр Алфьоров вважає, що українці, які живуть за кордоном, не підтримують свою країну.

Related video

За його словами, ця тема йому болить, про що він розповів у бесіді з LIGA.net.

"Коли ми говоримо про українців за кордоном, то мені дуже боляче. Ці мільйони людей, вони не стали амбасадорами України за кордоном. Це перше. Тобто ми там чуємо російську мову, ми там не бачимо підтримки України всебічної, і давайте не будемо брехати собі, що там кожен виходить на акцію за Україну. Кожен десятий не виходить на акцію на підтримку України", — заявив він.

На запитання ведучої дати оцінку національній самосвідомості, він відповів, що навіть тим, хто в Україні, він не може поставити і "чотири" за п'ятибальною шкалою.

"Свідомість — це про права, які мають інший бік медалі та обов'язки. Чи всі ми виконуємо обов'язки. я не скажу. Тому, про свідомість — це дуже складне питання".

Минулого місяця Алфьоров, історик та екс-військовий 3 штурмової бригади, зазначив, що потрібно перейменувати дві українські області. Зміни очікують на Дніпропетровську та Кіровоградську області, але це не відбудеться найближчим часом. Він також озвучив нові назви, які, ймовірно, матимуть області. Зокрема, Кіровоградська стане Кропивницькою. Водночас із Дніпропетровською областю однозначності немає: вона може стати Дніпровською або Січеславською.

Раніше Фокус писав, що взимку 2024 року історик Олександр Алфьоров розповів, як, на його думку, помре президент РФ Володимира Путін.