"Не стали амбассадорами": глава УИНП сказал, что думает об украинцах за границей (видео)

Глава Украинского института национальной памяти Александр Алферов считает, что украинцы, живущие за границей, не поддерживают свою страну.

Related video

По его словам, эта тема ему болит, о чем он рассказал в беседе с LIGA.net.

"Когда мы говорим об украинцах за границей, то мне очень больно. Эти миллионы людей, они не стали амбасадорами Украины за границей. Это первое. То есть мы там слышим русский язык, мы там не видим поддержки Украины всесторонней, и давайте не будем врать себе, что там каждый выходит на акцию за Украину. Каждый десятый не выходит на акцию в поддержку Украины", – заявил он.

На вопрос ведущей дать оценку национальной самосознательности, он ответил, что даже тем, кто в Украине, он не может поставить и "четыре" по пятибальной шкале.

"Сознательность – это про права, которые имеют другую сторону медали и обязанности. Все ли мы выполняем обязанности. я не скажу. Поэтому, о сознательности – это очень сложный вопрос".

В прошлом месяце Алферов, историк и экс-военный 3 штурмовой бригады, отметил, что нужно переименовать две украинские области. Изменения ожидают Днепропетровскую и Кировоградскую области, но это не произойдет в ближайшее время. Он также озвучил новые названия, которые, вероятно, будут иметь области. В частности, Кировоградская станет Кропивницкой. В то же время, с Днепропетровской областью однозначности нет: она может стать Днепровской или Сичеславской.

Ранее Фокус писал, что зимой 2024 года историк Александр Алферов рассказал, как, по его мнению, умрет президент РФ Владимира Путин.