Не Днепропетровская, и Сичаславская: когда деколонизируют названия двух областей Украины, — Алферов

Глава Украинского института национальной памяти, историк и экс-военный 3 штурмовой бригады Александр Алферов помнит, что нужно переименовать две украинские области. Изменения ожидают Днепропетровскую и Кировоградскую области, но это не произойдет в ближайшее время.

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Чтобы переименовать две области и выполнить закон о деколонизации топонимов, следует изменить Конституцию, напомнил Алферов в интервью агентству "Укринформ". Чиновник пояснил, что сейчас удалось дать новые названия городам и на карте появились Днепр и Кропивницкий. Он убежден, что изменятся и названия областей.

Алферов ответил на вопрос журналиста относительно прогноза, когда изменятся названия Днепропетровской и Кировоградской областей, которые нарушают закон о деколонизации. Глава Института национальной памяти заявил, что это произойдет только после завершения войны.

"Сегодня это процедура, которая лежит в плоскости изменения в Конституцию. К большому сожалению, изменения сегодня невозможны. Но эти вопросы будут решены в ближайшее время, я убежден, после завершения военного положения", — сказал он.

Историк также озвучил новые названия, которые, вероятно, будут иметь области. В частности, Кировоградская станет Кропивницкой. В то же время, с Днепропетровской областью однозначности нет: она может стать Днепровской или Сичаславской.

Прозвучал также вопрос о деколонизации названия Национальной музыкальной академии Украины, связанной с композитором Петром Чайковским. Алферов напомнил, что есть заключение экспертной комиссии: признали, что "имя Чайковского стало инструментом российской культурной экспансии". Но Институт не может переименовывать объекты. Это должен сделать соответствующий орган власти, уточнил историк.

Переименование областей — детали

Отметим, в августе 2023 года Верховная Рада поддержала закон, который требует переименования областей. В законе о запрете российской имперской политики, среди прочего, указано, что следует переименовать все объекты, связанные с Российской империей или страной-агрессором.

Переименование областей — фрагмент закона о деколонизации Фото: Скриншот

Отметим, весной 2024 года Фокус собрал информацию о попытках органов местной власти переименовать города и села в разных регионах Украины. При этом выяснилось, что местному населению не нравятся некоторые предложения. В частности, переименовали город Червоноград Львовской области в Шептицкое, Южное Одесской области — в Порт-Аненталь, Павлоград — в Матвеев, Синельниково — в Риднополье, "Бровари" — в "Броварі".

Между тем в январе 2025 года Кабинет Министров опубликовал список из 22 названий населенных пунктов на временно оккупированном Крымском полуострове. Населенным пунктам вернули исторические названия на языке кырымлы. Например, Артемовка стала Тока, Краснопартизанск — Борангар, а Красноперекопск — Яны Капу.

Напоминаем, зимой 2024 года историк Александр Алферов рассказал, как, по его мнению, умрет президент РФ Владимира Путина.