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Украина

Без Ломоносова и Кирова: в Крыму вернут названия 22 объектов на языке кырымлы, детали (документ)

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Фото: Суспільне Харків | Кабмин составил список новых названий во временно оккупированном Крыму (иллюстративное фото)

В Украине планируют избавиться еще от 239 названий географических объектов, связанных с Российской империей и СССР, говорится в постановлении правительства. Среди них есть объекты, которым вернут имена кырымлы.

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Кабмин продолжил процесс переименования в Украине и составил список новых названий. Во временно оккупированном Крымском полуострове вернут старые названия более 20 географическим объектам. Например, Артемовка под Евпаторией станет Тока, а Воронцовка — Кучук-Чатырлык. О решении Кабмина народный депутат Алексей Гончаренко написал в Telegram-канале.

Гончаренко обнародовал документ — приложение к постановлению Кабинета Министров. В документе не указан номер постановления, на портале правительства не удалось отыскать соответствующий первоисточник. В файле — 21 страница с таблицей, в которой указан географический объект, который Кабмин планирует переименовать, и новое название. Нардеп пояснил, что в списке — названия, связанные с "российской имперской политикой".

Переименование в Украине — детали

На первых двух страницах — предложения переименовать объекты во временно оккупированном Крыму. Идея правительства заключается в том, чтобы заменить имена, которые дали россияне во времена Российской империи, СССР и оккупации с 2014 года. Новые названия — на языке народа кырымлы, для которого полуостров является родиной.

Список переименований в Крыму:

  1. Авроровка — Башбек;
  2. Артемовка — Тока;
  3. Багратионово — Конрат;
  4. Воронцовка — Кучук-Чатырлык;
  5. Кировское — Ислям-Терек;
  6. Красногвардейское ответвление — Курманское ответвление;
  7. Красногвардейский — Курманский;
  8. Краснопартизанск — Борангар;
  9. Красноперекопск — Яны Капу;
  10. Краснофолотское — Ички;
  11. Краснофлотское — Кайнаш;
  12. Кутузовский фонтан — Сюнгу-Су;
  13. Лазо — Кирмачи;
  14. Ломоново — Бай-Когенли;
  15. Передовое — Туп-Тархан;
  16. Полюшкино — Бурчи;
  17. Полюшкино — Бурчи;
  18. Правдино — Ак-Таш;
  19. Пятилетка — Копейка;
  20. Суворовский дуб — Дуб "Четыре брата";
  21. Красный камень — Кызыл-Таш;
  22. Чкалово — Биюк-Карджав.
Переименование в Украине, Крым, новые названия, кырымлы Fullscreen
Переименование в Украине — первая часть новых названий в Крыму
Фото: Скриншот
Переименование в Украине, Крым, новые названия, кырымлы, Камбин, постановление Fullscreen
Переименование в Украине — вторая часть новых названий в Крыму
Фото: Скриншот

На остальных страницах — 217 переименований в других областях: в Винницкой — четыре объекта, Волынской — шесть, Днепропетровской — 34, Донецкой — 16, Житомирской — один, Закарпатской — один, Запорожской — 11, Кировоградской — 12, Луганской — 12, Львовской — два, Николаевской — 16, Одесской — 18, Полтавской — 14, Сумской — 14, Харьковской — 11, Херсонской — 15, Черкасской — 11, Черниговской — 19.

На портале "Деколонизация" можно увидеть карту с отметками населенных пунктов, в которых постепенно избавляются от названий, связанных с СССР, Российской империей и РФ. По состоянию на 16 января волонтеры нанесли на карту тысячи отметок с новыми названиями.

Отметим, 19 сентября Фокус рассказал, зачем в Украине продолжают процесс переименования. Нардеп от "Слуги народа" Александр Бакумов объяснял, что даже во время войны уместно избавляться от колониального наследия. Его коллега по парламенту и партии, нардеп Максим Бужанский считает, что деколонизация сейчас не своевременна.

Напоминаем, в декабре Кабмин принял решение, благодаря которому жители города Сумы получили новое официальное название.