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Без Ломоносова та Кірова: в Криму повернуть назви 22 об'єктів мовою киримли, деталі (документ)

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Фото: Суспільне Харків | Кабмін склав список нових назв в тимчасово окупованому Криму (ілюстративне фото)

В Україні планують позбутись ще 239 назв географічних об'єктів, пов'язаних з Російською імперією та СРСР, ідеться у постанові уряду. Серед них є об'єкти, яким повернуть імена киримли.

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Кабмін продовжив процес перейменування в Україні та склав список нових назв. У тимчасово окупованому Кримському півострові повернуть старі назви понад 20 географічним об'єктам. Наприклад, Артемівка під Євпаторією стане Тока, а Воронцівка — Кучук-Чатирлик. Про рішення Кабміну народний депутат Олексій Гончаренко написав у Telegram-каналі.

Гончаренко оприлюднив документ — додаток до постанови Кабінету Міністрів. У документі не вказано номер постанови, на порталі уряду не вдалось відшукати відповідне першоджерело. У файлі — 21 сторінка з таблицею, у якій вказано географічний об'єкт, який Кабмін планує перейменувати, та нова назва. Нардеп пояснив, що у списку — назви, пов'язані з "російською імперською політикою".

Перейменування в Україні — деталі

На перших двох сторінка — пропозиції перейменувати об'єкти у тимчасово окупованому Криму. Ідея уряду полягає в тому, щоб замінити імена, які дали росіяни за часів Російської імперії, СРСР та окупації з 2014 року. Нові назви — на мові народу киримли, для якого півострів є батьківщиною.

Список перейменувань в Криму:

  1. Аврорівка — Башбек;
  2. Артемівка — Тока;
  3. Багратіонове — Конрат;
  4. Воронцівка — Кучук-Чатирлик;
  5. Кіровське — Іслям-Терек;
  6. Красногвардійське відгалуження — Курманське відгалуження;
  7. Красногвардійський — Курманський;
  8. Краснопартизанськ — Борангар;
  9. Красноперекопськ — Яни Капу;
  10. Краснофолотське — Ічкі;
  11. Краснофлотське — Кайнаш;
  12. Кутузовський фонтан — Сюнгу-Су;
  13. Лазо — Кирмачи;
  14. Ломоносове — Бай-Когенлі;
  15. Передове — Туп-Тархан;
  16. Полюшкине — Бурчи;
  17. Полюшкіна — Бурчи;
  18. Правдине — Ак-Таш;
  19. П'ятирічка — Копійка;
  20. Суворовський дуб — Дуб "Чотири брати";
  21. Червоний камінь — Кизил-Таш;
  22. Чкалове — Біюк-Карджав.
Перейменування в Україні, Крим, нові назви, киримли Fullscreen
Перейменування в Україні - перша частина нових назв в Криму
Фото: Скриншот
Перейменування в Україні, Крим, нові назви, киримли, Камбін, постанова Fullscreen
Перейменування в Україні - друга частина нових назв в Криму
Фото: Скриншот

На решті сторінок — 217 перейменувань в інших областях: у Вінницькій — чотири об'єкти, Волинській — шість, Дніпропетровській — 34, Донецькій — 16, Житомирській — один, Закарпатській — один, Запорізькій — 11, Кіровоградській — 12, Луганській — 12, Львівській — два, Миколаївській — 16, Одеській — 18, Полтавській — 14, Сумській — 14, Харківській — 11, Херсонській — 15, Черкаській — 11, Чернігівській — 19.

На порталі "Деколонізація" можна побачити карту з позначками населених пунктів, в яких поступово позбуваються назв, пов'язаних з СРСР, Російською імперією та РФ. Станом на 16 січня волонтери нанесли на карту тисячі позначок з новими назвами.

Зазначимо, 19 вересня Фокус розповів, навіщо в Україні продовжують процес перейменування. Нардеп від "Слуги народу" Олександр Бакумов пояснював, що навіть під час війни доречно позбуватись колоніального спадку. Його колега по парламенту і партії, нардеп Максим Бужанський вважає, що деколонізація зараз не вчасна.

Нагадуємо, в грудні Кабмін прийняв рішення, завдяки якому жителі міста Суми отримали нову офіційну назву.