Без Ломоносова та Кірова: в Криму повернуть назви 22 об'єктів мовою киримли, деталі (документ)
В Україні планують позбутись ще 239 назв географічних об'єктів, пов'язаних з Російською імперією та СРСР, ідеться у постанові уряду. Серед них є об'єкти, яким повернуть імена киримли.
Кабмін продовжив процес перейменування в Україні та склав список нових назв. У тимчасово окупованому Кримському півострові повернуть старі назви понад 20 географічним об'єктам. Наприклад, Артемівка під Євпаторією стане Тока, а Воронцівка — Кучук-Чатирлик. Про рішення Кабміну народний депутат Олексій Гончаренко написав у Telegram-каналі.
Гончаренко оприлюднив документ — додаток до постанови Кабінету Міністрів. У документі не вказано номер постанови, на порталі уряду не вдалось відшукати відповідне першоджерело. У файлі — 21 сторінка з таблицею, у якій вказано географічний об'єкт, який Кабмін планує перейменувати, та нова назва. Нардеп пояснив, що у списку — назви, пов'язані з "російською імперською політикою".
Перейменування в Україні — деталі
На перших двох сторінка — пропозиції перейменувати об'єкти у тимчасово окупованому Криму. Ідея уряду полягає в тому, щоб замінити імена, які дали росіяни за часів Російської імперії, СРСР та окупації з 2014 року. Нові назви — на мові народу киримли, для якого півострів є батьківщиною.
Список перейменувань в Криму:
- Аврорівка — Башбек;
- Артемівка — Тока;
- Багратіонове — Конрат;
- Воронцівка — Кучук-Чатирлик;
- Кіровське — Іслям-Терек;
- Красногвардійське відгалуження — Курманське відгалуження;
- Красногвардійський — Курманський;
- Краснопартизанськ — Борангар;
- Красноперекопськ — Яни Капу;
- Краснофолотське — Ічкі;
- Краснофлотське — Кайнаш;
- Кутузовський фонтан — Сюнгу-Су;
- Лазо — Кирмачи;
- Ломоносове — Бай-Когенлі;
- Передове — Туп-Тархан;
- Полюшкине — Бурчи;
- Полюшкіна — Бурчи;
- Правдине — Ак-Таш;
- П'ятирічка — Копійка;
- Суворовський дуб — Дуб "Чотири брати";
- Червоний камінь — Кизил-Таш;
- Чкалове — Біюк-Карджав.
На решті сторінок — 217 перейменувань в інших областях: у Вінницькій — чотири об'єкти, Волинській — шість, Дніпропетровській — 34, Донецькій — 16, Житомирській — один, Закарпатській — один, Запорізькій — 11, Кіровоградській — 12, Луганській — 12, Львівській — два, Миколаївській — 16, Одеській — 18, Полтавській — 14, Сумській — 14, Харківській — 11, Херсонській — 15, Черкаській — 11, Чернігівській — 19.
На порталі "Деколонізація" можна побачити карту з позначками населених пунктів, в яких поступово позбуваються назв, пов'язаних з СРСР, Російською імперією та РФ. Станом на 16 січня волонтери нанесли на карту тисячі позначок з новими назвами.
Зазначимо, 19 вересня Фокус розповів, навіщо в Україні продовжують процес перейменування. Нардеп від "Слуги народу" Олександр Бакумов пояснював, що навіть під час війни доречно позбуватись колоніального спадку. Його колега по парламенту і партії, нардеп Максим Бужанський вважає, що деколонізація зараз не вчасна.
Нагадуємо, в грудні Кабмін прийняв рішення, завдяки якому жителі міста Суми отримали нову офіційну назву.